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Gündem Erbakan Hoca haklı çıktı! Yedi parti birleşti, CHP yine kazanamadı
Gündem

Erbakan Hoca haklı çıktı! Yedi parti birleşti, CHP yine kazanamadı

Yeniakit Publisher
2023-05-15 14:51:00 -

Milli Görüş lideri Prof. Dr. Necmettin Erbakan, CHP hakkında yapmış olduğu bir tespitte haklı çıktı.

ilk turda kazanacakları yönünde algı çalışması yapan CHP ve Kemal Kılıçdaroğlu seçimlerden umduğunu bulamazken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti’nin rakiplerine ciddi bir fark attığı görüldü. 7’li koalisyonun önde gelen partisi CHP’nin yaşadığı hüsran Milli Görüş lideri ve Eski Başbakan Prof. Dr. Necmettin Erbakan’ın sözlerini akıllara getirdi.

“CHP milletin kalbinde mühürlenmiştir”

Milli Görüş lideri merhum Erbakan, altı okun iktidara gelemeyeceğini vurgulayarak CHP’nin milletin gönlünde mühürlenmiş bir parti olduğunu dile getirmişti. 14 Mayıs 2023 seçimlerinde arkasına yedi partinin desteğini alan Kılıçdaroğlu ve partisi Erbakan Hoca’nın dediği gibi yine iktidar olamadı. Cumhurbaşkanlığı seçimleri bir yana TBMM’de de üstünlüğü elde edemeyen muhalefet için bir seçim daha yenilgiyle sonuçlanmış oldu.

Kaynak: Haber7

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