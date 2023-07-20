Erbakan Hoca faktörü! Kıbrıs Barış Harekatının aslı ne?

Yunan ve İngiliz destekli Rumlar, Kıbrıs Adası'nda yıllarca Türklere zulmetti. Türk yerleşim yerlerinde kadın ve çocuk dinlemeden sivilleri katleden Rumlara karşı, bundan 49 sene önce, 20 Temmuz 1974 tarihinde Türkiye cevap verdi.

Dönemin başbakanı Bülent Ecevit, Kıbrıs'ta Batı varlığından çekinerek harekata alenen karşı çıktı. İngilizlere hesap verilemeyeceği gerekçesiyle Kıbrıs Türklerini yalnız bıraktı.

Gelişmeleri görüşmek üzere İngiltere'ye gittiği an, dönemin başbakan yardımcısı Necmettin Erbakan devreye girdi, meşhur, "Hazır olun ve yürüyün" sözünü söyledi ve harekat emrini verdi.

Bu emirle Türk ordusu Kıbrıs'a çıkarma yaptı ve Rumları Türk bölgesinden püskürttü.

Harekata başta karşı çıkan solcular, Kıbrıs çıkarması başarılı olunca Erbakan faktörünü unutturmaya çalışıp tüm başarıyı ahlaksızca üstlenmeye kalkıştılar.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Akit TV'de Murat Alan'ın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun yorumlarıyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili'nde, Kıbrıs Barış Harekatı'nda yaşananlar da masaya yatırıldı.

Karahasanoğlu, harekatın perde arkasını ve Erbakan faktörünü anlattı.