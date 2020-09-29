Erbakan Hoca 10 yıl önce uyarmıştı: Silah olarak kullanacaklar!

YENİAKİT.COM.TR / İSTANBUL - Yaşamış olduğu dünya hayatı boyunca ilim, bilim ve siyaset dalında birçok başarılara imza atan merhum Prof. Dr. Necmettin Erbakan Hoca, vefat etmeden önce adeta vasiyet niteliği taşıyan konferanslar vermiş, milletimizi ve dünya insanlığını siyonizm, kapitalizm ve ırkçı emperyalizme karşı uyarmıştı.

O uyarılarından birinde de medya ve medyayla gelen tehlikeden bahsetmiş, bu konu hakkında çözüm önerileri sunmuştu. İşte tekrar gündeme gelen o muhteşem konuşmada merhum Erbakan Hoca, "Medya Bütün milli ve manevi değerlerimizi tahrip ediyor. Müslüman Türk aile yapısına aykırı televizyon gösterileri, uyuşturucu özendirmeleriyle Türkiye'miz felaket haline getiriliyor. Medya sadece kötülüğü yazmakla kalmıyor, haberiyle de bunları yönlendiriyor. Sahipsiz köy bulmuş, tahrip edip duruyor. Kadın, çocuk ve ailemiz korunacak. Çünkü İslam dininde saadetin temel taşı ailedir. Ailenin korunması için her türlü tedbir alınmıştır. Başka türlü saadet olmaz, yeniden saadet bulabilmek için mutlaka aileye gereken önemi vermek mecburiyetindeyiz. Bunun için ne yapacağız biliyor musunuz? Milli Güvenlik Kurulu gibi, Aileyi, Kadını ve Çocuğu Koruma Yüksek Kurulu kuracağız. Peki ne yapacak bu kurul? Filanca televizyon... "Bana bak ne bu tahribatı nasıl yapabiliyorsun, kes bakalım hemen şunu!" diyecek..." ifadelerini kullanmıştı.