Erbakan dualarla yâd edildi

54. Hükümetin Başbakanı merhum Prof. Dr. Necmettin Erbakan’ı vefatının 8. yılında kabri başında anıldı.

Erbakan’ın Zeytinburnu Merkez Efendi’deki kabrinin başında Kur’an-ı Kerim okundu ve dualar edildi.

Törene katılan AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, “Bin yıl sürecek’ dedikleri 28 Şubat, darbe girişimi ve vesayet odaklarının, milli iradeye karşı gösterdikleri hoyratça tutumlar, 4 yıl sonra yine millet iradesiyle Erbakan’ın yol arkadaşı Recep Tayyip Erdoğan ve ekibi tarafından tasfiye edilmiş ve millet egemenliği, iktidar olmuştur. 16 yıldır da bu iktidar devam etmektedir” dedi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve partililer de, Erbakan’ı kabri başında andı. Ankara’da da Saadet Partisi tarafından MEB Şura Salonu’nda “Necmettin Erbakan’ı Anma ve Anlama” programı düzenlendi.