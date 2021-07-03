Erbakan dualarla anılıyor seni kimse hatırlamayacak

Oğuzhan Gültekin Ankara

Milletin ve ülkenin menfaatine yapılan işlere karşı durmak için ön saflarda yer tutan ve sık sık krizlerle gündeme gelen, İYİ Partili Lütfü Türkkan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘hayalim’ dediği Kanal İstanbul projesini eleştirmeye çalışırken, “Hafta sonu Kanal İstanbul projesinin temelini atıyoruz diye Kuzey Marmara Otoyolu’yla ilgili eski bir projenin köprü temelini attılar. Erbakan çok temel atardı. İş bir ara o kadar ilerledi ki, boş tarlaya temeller attılar. Aradan 40 sene geçmiş, aynı hadiselerin devamı bizi üzüyor” ifadeleri ile milli sanayinin kurucusu ve Milli Görüşün merhum lideri Necmettin Erbakan Hocayı hedef aldı.

Saadet Partisi’nden tepki

Türkkan’ın haddini aşan ifadelerine tepki gösteren Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mahmut Arıkan, şunları dile getirdi: “Ülkemizin kalkınması, yaşanabilir bir Türkiye’nin kurulması ve yeni bir dünya ideali için hayatını adayan rahmetli Erbakan Hocamızın en çok önem verdiği konulardan birisi de şüphesiz ağır sanayi ve sanayileşmeydi. Bu sebeple de Türkiye’nin toplu iğne üretmekte zorlandığı günlerde, kimsenin hayal edemeyeceği meseleleri Erbakan hocamız devletin ve milletin gündemine sokmuştur. Fabrika yapan fabrikalar kuralım diyerek ülkemize vizyon kazandırmıştır. Onun ağır sanayi idealleri bir takım mihrakları öylesine rahatsız etmiştir ki; mesnetsiz iddialar ile partileri kapatılmış, siyasi yasaklar ile karşı karşıya kalmıştır. Buna rağmen yılmamış Saadet Partisi Genel Başkanı olarak icra ettiği son vazifesinde dahi üreten bir Türkiye için gayret göstermiştir. 1970-1980 yılları arasında hükümet ortağı olma fırsatı bulduğu süre zarfı içerisinde 200 kadar temel atmış bunlardan 70 fabrika üretime geçmeyi başarmıştır. Bu rakamlar o dönem şartları açısından birilerinin hayal dahi edemeyeceği icraatların Erbakan Hoca tarafından gerçekleştirildiğini göstermektedir. Bu fabrikalar arasında geçtiğimiz yıllarda, eminim özelleştirilmesine Lütfü Türkkan Bey’in de karşı çıktığı, şeker fabrikaları da vardır. Lütfü Bey’in Erbakan Hocamızla alakalı yapmış olduğu talihsiz açıklamaları esefle kınadığımızı belirtmek istiyorum. Kendisini edebe ve hakkaniyetli olmaya davet ediyorum. Lütfü Bey bu dünyada bir gün belki hatırlanmayacak ama istihzada bulunduğu Erbakan Hocanın eserleri bu millete hizmet etmeye devam edecek ve asla unutulmayacak.”

Erbakan’ı Akşener’e sorsun!

Türkkan’ın kullandığı ifadeleri bilgisizlik olarak değerlendiren Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Avukat Bayram Sakartepe de, tepkisini şöyle ifade etti: “Türkan’ın bahsettiği olay Erzincan’da geçiyor. Rahmetli Hocamız Erzincan’a takım tezgahları fabrikasının temelini atıyor. Proje onaylanmış, finansmanı sağlanmış bir projedir. Temel atıldıktan sonraki gün CHP’nin Erzincan Senatörü Niyazi Ünsal temeli söküp araca yüklüyor ve ‘İşte Erbakan’ın attığı temel diyerek’ olayı hafife almaya çalışıyor. O dönem basın da bu olayı manipüle ediyor. Daha sonra bir yıl içerisinde bu fabrika hizmete açılıyor. Ancak bu bir yıl içerisinde Güneş Motel olayı patlak veriyor ve o dönem hükümet düşürülüyor. Daha sonra Bülent Ecevit bu fabrikayı Kayseri’ye nakletme kararı alıyor. Fabrika Kayseri’ye nakledilirken Niyazi Ünsal fabrikanın çatısına çıkıp, ‘Benim cesedimi çiğnemeden bu fabrikayı buradan kaldıramazsınız’ diye haykırıyor. Yani geçmişte Erbakan Hocamız 200 tane ağır sanayi fabrikasının temelini atıyor ve bu fabrikaların yarıya yakını şu anda hâlâ milletimize hizmet etmektedir. Türkkan tamamen bilgisizliğine dayanan kulaktan dolma bilgilerle söylediği sözlerdir bunlar. Türkkan bu sözleri söylerken keşke araştırıp konuşsaydı. Ayrıca bugün Türkkan’ın milletvekili olarak seçildiği partinin Genel Başkanı rahmetli hocamızın bakanlarındandı. Türkkan zahmet edip Erbakan Hocamızı genel başkanına sorsaydı eminim Akşener, Türkkan’a anlatırdı. Bundan sonra Türkkan, Erbakan Hocamız hakkında konuşacaksa Meral Akşener’e sorup rahmetli hocamız hakkında bilgi alsın.”