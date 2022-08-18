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Aktüel EPDK’dan suç duyurusu
Aktüel

EPDK’dan suç duyurusu

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), Elazığ OSB Yönetim Kurulu Başkanı Suat Öztürk hakkında suç duyurusu yaptı.

Yeniakit Publisher
2022-08-18 16:50:00 -
EPDK’dan suç duyurusu

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), Elazığ OSB Yönetim Kurulu Başkanı Suat Öztürk hakkında suç duyurusunda bulundu.

Suç duyurusunun Öztürk'ün kuruma yönelik “gangster, şehir eşkıyası” şeklindeki hakaretleri nedeniyle yapıldığı bildirildi.

EPDK'nın Lisanssız Elektrik Üretimi Yönetmeliği'ne yönelik yapılan eleştirilere ilişkin açıklamasında, yönetmeliğin hazırlık aşamasında sektör paydaşlarından görüş alındığını belirtilerek, "Özellikle sosyal medyada söz konusu düzenlemeye yönelik eleştiri sınırlarını aşan, Kurumumuza yönelik ağır hakaret ve suçlamalar içeren değerlendirmeler yapılmaktadır. Elazığ OSB Yönetim Kurulu Başkanı Suat Öztürk hakkında kurumumuza yönelik “gangster, şehir eşkıyası” şeklindeki hakaretleri sebebi ile suç duyurusunda bulunulmuştur" ifadeleri kullanıldı.

EPDK'dan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Bilindiği üzere Kurumumuz tarafından sektör paydaşlarının da görüşleri alınarak hazırlanan Lisanssız Elektrik Üretimi Yönetmeliği önce Kurulumuz tarafından onaylanmış ardından 11 Ağustos 2022 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Düzenlemenin amacı daha önce gerek Kurum Başkanımız Mustafa Yılmaz gerekse hazırlanan basın açıklamasında da vurgulandığı üzere imkanı olan bütün tüketicilerin, ‘tükettiği enerjiyi’ güneşten üretebilmesi ve gerçek tüketimi olan ancak kısıtlı kapasite ve yer sorunu sebebi ile üretim tesisi kuramayan tüketicilerin önünün açılmasıdır. Bu düzenleme ile gerçek elektrik tüketicilerinin tüketimlerini karşılamak maksadıyla elektrik üretim tesisi kurması, tükettiğini kadarını da satarak yatırımın geri dönüşünü makul süreler içerisinde elde etmesi sağlanacaktır. Böylece doğası gereği şebekeye entegrasyonunda sıkıntı bulunan kesintili üretim yapan yenilenebilir enerji tesisleri, gerçekten ihtiyacı olan tüketiciler tarafından kurulacaktır. Getirilen kısıtın üzerindeki enerji de “YEKDEM’e bedelsiz katkı olarak” bütün tüketicilere fayda sağlayacaktır. Ancak ne yazık ki son günlerde yazılı ve görsel medyanın yanı sıra özellikle sosyal medyada söz konusu düzenlemeye yönelik eleştiri sınırlarını aşan, Kurumumuza yönelik ağır hakaret ve suçlamalar içeren değerlendirmeler yapılmaktadır.

Öncelikle ifade etmek gerekir ki; EPDK’nın bütün düzenlemeleri her türlü eleştiriye açıktır. Zira Kurumumuz bütün düzenlemelerinin hazırlık aşamasında öncelikle ilgili tüm paydaşların görüşlerini almaktadır. Bu işbirliği süreci ilgili düzenlemeler hayata geçtiğinde de devam etmekte, karşılaşılan yeni durumlara yönelik yeni düzenlemeler de ivedilikle hayata geçirilmektedir. Kurumumuzun bu yaklaşımı bugün olduğu gibi bundan sonra da aynı şekilde devam edecektir. Ancak Türkiye enerji sektörünün göz bebeği konumunda olan, sahip olduğu 750 personel ile ülkemiz ve sektörümüz için gayretli çalışmalarını sürdüren ve bu alanda yerli ve yabancı otoriteler tarafından da takdir gören Kurumumuza yönelik ağır hakaretlere karşı sessiz kalınması da beklenmemelidir. Elazığ OSB Yönetim Kurulu Başkanı Suat Öztürk hakkında kurumumuza yönelik “gangster, şehir eşkıyası” şeklindeki hakaretleri sebebi ile suç duyurusunda bulunulmuştur. Bundan sonra da eleştiri sınırlarını aşan, Kurumumuza yönelik hakaret içeren paylaşım ve değerlendirmelerde bulunanlar hakkında hukuki yola başvurulacaktır. Özellikle vurgulamak isteriz ki; EPDK ‘şahsi menfaat peşinde koşanların değil’ milletimizin çıkarlarını korumak ile mükelleftir ve lisanssız elektrik üretiminin tüketicilerimizin sırtına bir maliyet yükü getirmesine izin vermeyecektir."

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Yorumlar

katari

Rusyadan doğalgaz al dolarla- epiaş ta serbest piyasada elektrik 4,2 tl ye kadar yükselsin.. lisanssızdan 2,53 e alma -- sonra tüketiciyi koruyoruz de.. bunu da iyi bişeymiş gibi sun.. bravo

Fikret demir

Hiç bir insanın başkasına hakaret etme hakı yoktur lakin sizlerde verdiğiniz kararlarda üreticileri korumanız gerekir geriye dönük yapılan düzenlemeler üreticilerde büyük zararlar meydana getirmiştir örneğin kararınız 2022 den sonrasını kapsarsa ges üreticileri zarar etmez ülkemizin enerji açığı ortadayken böyle bir karar nekadar doğrudur buda tartışılır kurumunuzun bu kararı yeniden gözden geçirmesini diliyoruz
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