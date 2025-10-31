  • İSTANBUL
EPDK'dan flaş adım! Son kaynak tedarik tarifesinde değişiklik yapıldı
Ekonomi

EPDK'dan flaş adım! Son kaynak tedarik tarifesinde değişiklik yapıldı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
EPDK’dan flaş adım! Son kaynak tedarik tarifesinde değişiklik yapıldı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), Son Kaynak Tedarik Tarifesi ile ilgili düzenlemede güncellemeye gitti. Yapılan değişiklikler, elektrik tedarik süreçlerini ve fiyatlandırmayı doğrudan etkileyecek. Kurum, söz konusu düzenlemenin ayrıntılarını resmi tebliğ ile paylaştı.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, 1 Ocak 2026'dan itibaren 2026 için mesken tüketici kapsamında yer alan tüketim miktarı, kamu kurum ve kuruluşları, mahalli idareler ile birlikte mesken olarak kullanılan müstakil binalar, apartmanlar ve apartmanlar içindeki bağımsız bölümler, konut kooperatifleri ve konut siteleri ile bu yerlerin ayrı sayaç ile ölçümleri yapılan kalorifer, asansör, hidrofor, merdiven otomatiği, kapıcı dairesi ve benzeri ortak kullanım yerlerine yönelik yıllık 4 bin kilovatsaat olacak.

Öte yandan, bu miktar, mesken tüketici grubu kapsamında yer alan İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından kurulan geçici barınma merkezleri, köylerde içme suyu temini ve dağıtımı amaçlı kullanılan tesisler ile diğer tüketicilere ve tarımsal faaliyetler tüketici grubuna yönelik yıllık 150 milyon kilovatsaat, kalan tüketici gruplarına yıllık 15 bin kilovatsaat olarak uygulanacak.

