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Ekonomi

EPDK YEKDEM başvurularında format değişikliği yaptı

Yenilenebilir Enerji Kaynaklarını Destekleme Mekanizması (YEKDEM) başvurularında kullanılacak dilekçe ve bilgi formu formatları değiştirildi.

Yeniakit Publisher
2020-08-04 09:15:00 -
EPDK YEKDEM başvurularında format değişikliği yaptı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) konuya ilişkin kurul kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, YEKDEM başvuruları kapsamında elektronik ortamda oluşacak "Başvuru Dilekçesi ve Bilgi Formu" formatında değişiklik yapıldı.

Bilgi formunda şirketlerin lisans numarası, şirket ismi, tesis adı, telefon, faks, e-posta adresi, kaynak türü, tesis tipinin yanı sıra, kurulu güç, YEKDEM'E esas güç, ünite sayısı, yıllık üretim miktarları ve işletmeye giriş tarihi gibi bilgileri paylaşmaları istenecek.

Ayrıca, kurul kararınca İzmirgaz Doğal Gaz Dağıtım Anonim Şirketi'nin bu yılki yatırım tavanı 28 milyon 905 bin 687 TL, ilave yatırım tavanı ise 66 milyon 438 bin 385 TL olarak belirlendi.

 

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