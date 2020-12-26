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Ekonomi EPDK kararı
Ekonomi

EPDK kararı

Yeniakit Publisher
2020-12-26 08:54:03 -
EPDK kararı

İZMİR (AA) - Doğal gaz piyasasında faaliyet gösteren veya gösterecek gerçek ve tüzel kişiler tarafından Enerji Piyasası Düzenleme Kurumuna (EPDK) elektronik ortamda yapılacak başvurularda, yazılı olarak da yapılması gereken başvuruların süresi uzatıldı.

EPDK'nin konuya ilişkin kurul kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, doğal gaz piyasasında faaliyet gösteren veya gösterecek gerçek ve tüzel kişiler tarafından EPDK'ye elektronik ortamda yapılacak başvurularda, aynı zamanda yazılı olarak da yapılması gereken başvuruların süresi 31 Aralık 2021 tarihine kadar uzatıldı.

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