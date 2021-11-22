EPDK Başkanı çok yakında diyerek bombayı patlattı: Türkiye'ye ciddi bir yatırım geliyor
EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, çok yakında Türkiye'ye batarya alanında bir yatırımın yapılacağını söyledi.
EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, Bloomberg HT'ye verdiği söyleşide çok kısa zamanda Türkiye'ye batarya konusunda yatırım geleceğini söyledi.
EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, bataryada Türkiye'ye yeni bir yatırım geleceğini söyledi.
11. Türkiye Enerji Zirvesi'nde Bloomberg HT'nin sorularını yanıtlayan Yılmaz, Türkiye'ye çok kısa zaman içinde batarya alanında ciddi yatırımlar geleceğini söyledi.
Yılmaz, "Türkiye'yi çok güzel yatırımlar bekliyor, gelecekte enerji üssü olacağız" diye konuştu.
Yılmaz, Bloomberg HT söyleşisinde kademeli elektrik tarifesi çalışmalarına ve BOTAŞ konusuna da değindi.