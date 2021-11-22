  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi EPDK Başkanı çok yakında diyerek bombayı patlattı: Türkiye'ye ciddi bir yatırım geliyor
Ekonomi

EPDK Başkanı çok yakında diyerek bombayı patlattı: Türkiye'ye ciddi bir yatırım geliyor

EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, çok yakında Türkiye'ye batarya alanında bir yatırımın yapılacağını söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-11-22 15:09:00 -
EPDK Başkanı çok yakında diyerek bombayı patlattı: Türkiye'ye ciddi bir yatırım geliyor

EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, Bloomberg HT'ye verdiği söyleşide çok kısa zamanda Türkiye'ye batarya konusunda yatırım geleceğini söyledi.

EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, bataryada Türkiye'ye yeni bir yatırım geleceğini söyledi.

11. Türkiye Enerji Zirvesi'nde Bloomberg HT'nin sorularını yanıtlayan Yılmaz, Türkiye'ye çok kısa zaman içinde batarya alanında ciddi yatırımlar geleceğini söyledi.

Yılmaz, "Türkiye'yi çok güzel yatırımlar bekliyor, gelecekte enerji üssü olacağız" diye konuştu.

Yılmaz, Bloomberg HT söyleşisinde kademeli elektrik tarifesi çalışmalarına ve BOTAŞ konusuna da değindi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Altın alacaklara kritik uyarı: Bütün yatırımınız çöpe gidebilir
Ekonomi

Altın alacaklara kritik uyarı: Bütün yatırımınız çöpe gidebilir

Altın fiyatlarının yükselmesi sonrası piyasada yaşanan hareketliliği fırsat bilen üçkağıtcılar akılalmaz yöntemlerle vatandaşları dolandırma..
Nagehan Alçı canlı yayında maaşına zam istedi! Bakın yüzde kaç
Gündem

Nagehan Alçı canlı yayında maaşına zam istedi! Bakın yüzde kaç

Katıldığı bir televizyon programında gerçek enflasyonun yüzde 40 olduğunu söyleyen Nagehan Alçı, kendi maaşına da yüzde 40 zam talep etti...
Necla Nazır 'dolandırıldım' demişti! Şok karar
Yaşam

Necla Nazır 'dolandırıldım' demişti! Şok karar

Usta oyuncu Necla Nazır geçtiğimiz aylarda Emirgan'da bulunan evini satışa çıkarmıştı. Nazır,3 milyon dolar istediği evi üzerinden bilgileri..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay