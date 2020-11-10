EPDK 46 yeni lisans verdi
İSTANBUL (AA) - Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK), elektrik, petrol ve sıvılaştırılmış petrol gazları (LPG) piyasalarında 46 yeni lisans verildi.
EPDK'nin konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.
Buna göre, elektrik piyasasında 41 üretim, 3 tedarik lisansı verildi.
Bu kapsamda, 1 şirketin üretim lisansı sona erdirilirken, 3 şirketin tedarik lisansı iptal edildi.
Petrol piyasasında 1 şirkete madeni yağ lisansı tahsis edildi, LPG piyasasında ise 1 şirkete depolama lisansı verildi.