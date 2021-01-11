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Ekonomi EPDK 45 yeni lisans verdi
Ekonomi

EPDK 45 yeni lisans verdi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nca (EPDK) yeni yatırımların yolu açıldı. Kurum tarafından elektrik, petrol ve sıvılaştırılmış petrol gazları (LPG) piyasalarında 45 yeni lisans verildi.

Yeniakit Publisher
2021-01-11 10:08:00 -
EPDK 45 yeni lisans verdi

Elektrik piyasasında 37 üretim, 2 tedarik lisansı verildi. Bir firmanın da üretim lisansı sona erdirildi. Petrol piyasasında 2 şirkete madeni yağ, 2 şirkete depolama ve bir şirkete iletim lisansı tahsis edildi. LPG piyasasında ise bir şirkete depolama lisansı verilirken, bir firmanın da dağıtıcı lisansı sona erdirildi.

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