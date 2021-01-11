EPDK 45 yeni lisans verdi
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nca (EPDK) yeni yatırımların yolu açıldı. Kurum tarafından elektrik, petrol ve sıvılaştırılmış petrol gazları (LPG) piyasalarında 45 yeni lisans verildi.
Elektrik piyasasında 37 üretim, 2 tedarik lisansı verildi. Bir firmanın da üretim lisansı sona erdirildi. Petrol piyasasında 2 şirkete madeni yağ, 2 şirkete depolama ve bir şirkete iletim lisansı tahsis edildi. LPG piyasasında ise bir şirkete depolama lisansı verilirken, bir firmanın da dağıtıcı lisansı sona erdirildi.