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Ekonomi

EPDK 11 yeni lisans verdi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca, elektrik ve petrol piyasalarında 11 yeni lisans verildi.

Yeniakit Publisher
2020-06-03 09:51:00 -
EPDK 11 yeni lisans verdi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, elektrik piyasasında 4 üretim lisansı verilirken, 1 şirketin üretim lisansı sona erdirildi.

Petrol piyasasında 2 dağıtıcı, 2 madeni yağ, 3 depolama lisansı verildi.

Aynı piyasada, 2 firmanın daha önce sona erdirilen madeni yağ lisansı da yeniden yürürlük kazandı.

Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) piyasasında ise 1 şirketin 2 LPG depolama lisansı sona erdirildi.

 

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