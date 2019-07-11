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EPDK 11 şirkete lisans verdi

11 Temmuz 2019 Perşembe 08:34
EPDK 11 şirkete lisans verdi

ANKARA (AA) - Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK), elektrik, petrol ve sıvılaştırılmış petrol gazları (LPG) alanlarında faaliyet gösterecek 11 şirkete lisans verildi.

EPDK'nin konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, elektrik piyasasında 6 şirkete üretim lisansı, 2 şirkete tedarik lisansı verilirken, 1 şirketin üretim lisansı sona erdirildi.

Petrol piyasasında 1 şirkete madeni yağ lisansı, 1 firmaya da ihrakiye teslimi lisansı verildi.

LPG piyasasında ise 1 firmaya LPG dağıtıcı lisansı verildi.

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Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 08:34
  1. enerji
  2. EPDK
  3. Lisans

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