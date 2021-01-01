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Ekonomi EPDK, 1 Ocak'tan itibaren uygulanacak yeşil enerji bedelini belirledi
Ekonomi

EPDK, 1 Ocak'tan itibaren uygulanacak yeşil enerji bedelini belirledi

Yeniakit Publisher
2021-01-01 00:01:06 -
EPDK, 1 Ocak'tan itibaren uygulanacak yeşil enerji bedelini belirledi

İZMİR (AA) - Yeşil tarifeyi seçen tüketicilere, görevli tedarik şirketleri tarafından 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren uygulanacak yeşil enerji bedeli, kilovatsaat başına 75,75 kuruş olarak belirlendi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) konuya ilişkin kurul kararı, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Buna göre, EPDK tarafından onaylanan ve 1 Ocak'tan itibaren geçerli olacak vergi, fon ve pay hariç yeşil enerji bedeli, iletim sistemi kullanıcıları için kilovatsaat başına 75,75 kuruş olarak belirlendi. Görevli tedarik şirketinden enerji alan tüketicilerin yeşil enerji bedeli de dağıtım bedeli hariç kilovatsaat başına 75,75 kuruş olarak hesaplandı.

Yeşil enerji ve dağıtım bedelinin kilovatsaat fiyatı, alçak gerilim, orta gerilim, tek terimli, çift terimli olmasına, sanayi, ticarethane, mesken, tarımsal sulama ve aydınlatmada kullanılmasına göre 86,63 ile 100,95 kuruş arasında farklılık gösterecek.

Ayrıca EPDK, 1 Ocak'tan itibaren dağıtım şirketleri tarafından dağıtım sistemi kullanıcılarına ve görevli tedarik şirketleri tarafından serbest olmayan tüketiciler ile serbest tüketici olmasına rağmen tedarikçisini seçmeyen ve "Son Kaynak Tedarik Tarifesinin Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ" kapsamındaki düşük tüketimli tüketicilere uygulanacak elektrik tarife tablolarını da onayladı.

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