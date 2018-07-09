Eozinofil (Eosinofil)'e dikkat!

Eozinofil kanda bulunan bir lökosit yani akyuvar türüdür.

Tam kan sayımı yani hemogram tahlilinde merak edilen parametrelerden biridir.

Sitoplâzmalarında asit boyaları ve özellikle eozin boyasını tutan tanecikler içermelerinden dolayı bu isimde adlandırılmışlardır.

Kan hücrelerinin myelositer serisinden gelişmekte olup kemik iliğinde üretilirler.

Kandaki akyuvarların yüzde 1-4′ünü oluşturur. Ortalama büyüklükleri 10-12 mikron arasındadır.

Eozinofiller, bağ dokularında, özellikle sindirim ve solunum mukozalarında mevcuttur.

EOSİNOFİL YÜKSEKLİĞİ GÖRÜLEN DURUMLAR:

Eosinofil yüksekliği eozinofili olarak da adlandırılır.

1.Alerjik hastalıklar

2. Zehirlenme durumunda eosinofil yüksekliği görülebilir.

3.Çeşitli deri hastalıkları(egzama, sedef hastalığı, eksfoliyatif dermatit)

4. Paraziter hastalıklar

5.İmmun yetmezlik durumları

6. Bazı malign neoplastik hastalıkar ( bazı kanser türleri)

7. Kollagen Doku Hastalıkları

8. Ülseratif Kolit

9.Gastritler

10.Bazı Böbrek Hastalıkları

11.Addison Hastalığı

EOSİNOFİL DÜŞÜKLÜĞÜ GÖRÜLEN DURUMLAR

1. Bazı enfeksiyonların akut evresi

2. Anaflaktik şok

3.Kortizon hormonlarının tedavide kullanılmasından sonra görülebilir.

4.Stres sonrası

5.Cushing Sendromu