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Gündem Enver Aysever'den depremle ilgili rezil sözler! Allah seni kahretsin
Gündem

Enver Aysever'den depremle ilgili rezil sözler! Allah seni kahretsin

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7'lik depremle ilgili gazeteci Enver Aysever ve deprem uzmanı Ahmet Ercan'ın değerlendirmeleri tepki çekti.

Yeniakit Publisher
2023-02-06 16:19:00 -
Enver Aysever'den depremle ilgili rezil sözler! Allah seni kahretsin

 

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7'lik depremle ilgili gazeteci Enver Aysever ve deprem uzmanı Ahmet Ercan'ın değerlendirmeleri tepki çekti.

Enver Ansever, kendi Youtube kanalında büyük yıkıma yol açan Kahramanmaraş'taki 7.7'lik depremi jeofizik mühendisi Prof. Dr. Ahmet Ercan ile değerlendirdi.

Ercan, depremlerde en çok yıkımın olduğu İslam ülkelerini saydı, ortak yönünü sordu. Aysever de "Siyasal İslam" dedi.

"Aynen öyle" diye karşılık veren Ercan, "deprem takdiri ilahi değil takdiri siyasidir" yorumunu yaptı.

Aysever'in bu paylaşımına tepkiler gecikmedi. Deprem üzerinden siyaset devşirmekle suçlanan Aysever'in videosunun altına çok sayıda tepki yorumu geldi.

 

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Yorumlar

Taraflı

Sarı öküz boynuzunu salladığı için deprem oluyor.

KaraVeli

Allah sizlerin mühürlenmiş kalplerinizi en kısa zamanda açar İnşallah.
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