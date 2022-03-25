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Gündem Enver Aysever'den aşağılık sözler! Haddini bil edepsiz
Gündem

Enver Aysever'den aşağılık sözler! Haddini bil edepsiz

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin yer softasında yemek yemesini hazmedemeyen sözde gazeteci Enver Aysever, Bakan Nebati'yi aşağılamak isterken Anadolu'daki milyonları tahkir etti. Ramazan ayında kurulan yer sofralarına da nefretini kusan Enver Aysever, "Adamlar o sofraya oturduğunda çorapların kokusu benim burnuma geliyor" dedi.

Yeniakit Publisher
2022-03-25 18:17:00 -
Enver Aysever'den aşağılık sözler! Haddini bil edepsiz

 

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin yer softasında yemek yemesini hazmedemeyen sözde gazeteci Enver Aysever, Bakan Nebati'yi aşağılamak isterken Anadolu'daki milyonları tahkir etti. Ramazan ayında kurulan yer sofralarına da nefretini kusan Enver Aysever, "Adamlar o sofraya oturduğunda çorapların kokusu benim burnuma geliyor" dedi.

Halk TV'den kovulunca Tele 1'de program yapmaya başlayan Aysever, Youtube kanalında ilk yayınını yaptı. Aysever paylaştığı videoda Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin, memleketi Şanlıurfa’da temaslarda bulunduğu sırada hemşehrileri tarafından yer sofrasında ağırlanmasıyla ilgili "Herkes nedense ramazan gelmeye başlayınca yer sofrasına da oturmaya başladı. O kıllı kıllı adamların yer sofrasına oturup acayip siyah çoraplarla, nedense bana hep kokuyormuş gibi geliyor. Adamlar oturduğunda çorapların kokusu benim burnuma geliyor. Zaten o masaya oturup da o yemeği yemem." ifadelerini kullandı. Küstah Aysever'in sözleri sosyal medyada tepki çekti. 

 

 

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Yorumlar

malatyalı

senin burnuna gelse gelse … kokusı gelir taharetsiz mahluk çünkü senin gibilerin beyinleri anüslerindedir habis

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