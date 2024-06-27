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Gündem Enver Aysever’den a milli takıma aşağılık sözler
Gündem

Enver Aysever’den a milli takıma aşağılık sözler

Yeniakit Publisher
2024-06-27 16:34:00 -

A Milli Futbol Takımı son 16 turuna kalma başarısını gösterirken, takımın kahir ekseriyetinin mütedeyyin futbolculardan oluşması İslam karşıtlarını delirtti. Çok sayıda İslam karşıtı sözleriyle tanınan Enver Aysever isimli sözde gazeteci, milli takım üzerinden mütedeyyinlere demediğini bırakmadı.

İslam karşıtı çok sayıda açıklamasıyla tanınan Enver Aysever isimli sözde gazeteci, Youtube üzerinden yaptığı yayında, EURO 2024'te Çekya'yı 2-1 mağlup ederek son 16'ya kalan A Milli Futbol Takımımız hakkında rezil ithamlarda bulundu.

Aysever, "Türk Milli Takımı gerici bir yapılanma. Sporcular gerici ve cahil olduğu için tarikat ve cemaatlerin eline düştü. Bunların içlerinde her şey var." sözleriyle kin kustu.

Sözde gazeteci, "Türkiye'nin içinde bulunduğu koşullarda Türk Milli Futbol Takımı gerici bir yapılanma. Geçmişten bu tarafa gerici bir yapılanma. Diğerleri gibi daha aydınlık bir yapı yok. Dolayısıyla gerici olduğu için bir de sporcular cahil olduğu için tarikat, cemaat ve AKP'nin eline düştü. Her şey var içlerinde bunları biliyoruz." diyerek tepki çeken sözler sarf etti.

Aysever'in sözleri sosyal medyada büyük tepki çekti.

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