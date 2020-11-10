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Gündem Enver Aysever, isim vermeden Koç’a çaktı: Tiksiniyorum
Gündem

Enver Aysever, isim vermeden Koç’a çaktı: Tiksiniyorum

Enver Aysever, M. Kemal Atatürk maskesiyle prim yapan holdinglere sert tepki gösterdi. Vatandaşlar ise bu sözlerle Koç'un ima edildiğini belirtti.

Yeniakit Publisher
2020-11-10 18:07:00 -
Enver Aysever, isim vermeden Koç’a çaktı: Tiksiniyorum

 yeniakit.com.tr 

Gazeteci Enver Aysever, sosyal medya hesabından isim vermeden Koç Holding'e çaktı. 

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Enver Aysever, "Holdinglerin Atatürk ticareti yapan kliplerinden tiksiniyorum! Kapitalizm alçaklıktır!" ifadelerinde bulundu.

Takipçileri Koç'u ima ettiğini söyledi

Sosyal medyadan Aysever'in sözlerine cevap veren vatandaşlar, bu ifadelerin Koç'u ima ettiğini söyledi. 

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