Enver Altaylı kimdir? Buğra Kavuncu Enver Altaylı’nın neyi oluyor?

İYİ Parti son kongresinde üzeri çizilen İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, CNN Türk’te Tarafsız Bölge programında İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu ve partisiyle ilgili bomba açıklamalarda bulundu. Ümit Özdağ, Enver Altaylı’nın kendisine gelerek İYİ Parti’yi kurmayın bunun yerine sokağa dökülün’ dediğini iddia etti. Peki Enver Altaylı kimdir? Buğra Kavuncu ile Enver Altaylı akraba mı?

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ canlı yayında İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu’nun FETÖ'cü Enver Altaylı'nın yeğeni olduğunu ve Kazakistan Türk iş adamları derneğinin başkan yardımcılığını yaptığını söyledi.

Enver Altaylı kimdir?

Enver Altaylı 1 Kası 1944 Ceyhan dünyaya geldi. 1968-1973 yılları arasında Doğu Avrupa Hukuku ve Sovyetoloji konusunda Almanya ve Avusturya'da eğitim alan Enver Altaylı, 1977-1980 arasında Hergün Gazetesi'nin genel yayın müdürlüğü ve başyazarlığını yaptı. 80'li yılların sonunda Sovyetler Birliği dağılma sürecine girdiğinde Orta Asya'ya giden Enver Altaylı, Orta Asya cumhuriyetlerinin yeniden yapılanmasında, bu ülke yöneticilerine yardımcı oldu. 90 'lı yılların başında Türkiye Cumhurbaşkanı ve Başbakanı'na devletin eski Sovyet cumhuriyetlerine yönelik yeni siyasetinin tesbitinde yardımcı oldu.

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında gözaltına alınan eski MİT mensubu Enver Altaylı, 27 Ağustos 2017 tarihinde ise çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.