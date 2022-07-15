Entübe edilmişti! Hıncal Uluç'tan haber var...
Yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle yoğun bakıma kaldırılan Hıncal Uluç’tan umut verici haber geldi. Usta gazetecinin enfeksiyon değerlerinin düştüğü ve ciğerlerinin toparlandığı öğrenildi.
Yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle yoğun bakıma kaldırılan Hıncal Uluç’tan umut verici haber geldi. Usta gazetecinin enfeksiyon değerlerinin düştüğü ve ciğerlerinin toparlandığı öğrenildi.
Bir süredir yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle yoğun bakıma alınan ve geçtiğimiz günlerde entübe edilen 83 yaşındaki gazeteci Hıncal Uluç’un sağlık durumuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.
tv100’e göre; Tedavisine yoğun bakımda devam edilen Hıncal Uluç’un enfeksiyon değerlerinin düştüğü ve ciğerlerinin de toparlandığı öğrenildi.
Usta haberci enfeksiyon değerlerinin düşmesinin nedeniyle karnından beslenmeye geçilecek.
Bu gelişme sonrası Hıncal Uluç’un yakınlarının ve sevenlerinin yüreğine su serpildi.
Kadın - Aile
Meğer çayı yanlış demliyormuşuz! Çay nasıl demlenir? Uzmanından en doğru ve en lezzetli tarifi