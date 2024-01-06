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Gündem Entrikacı muhalefete gönderme! Zafer Şahin pas verdi Yaşar Baş golü attı
Gündem

Entrikacı muhalefete gönderme! Zafer Şahin pas verdi Yaşar Baş golü attı

Yeniakit Publisher
2024-01-06 18:04:00 - 2024-01-06 18:05:37
Entrikacı muhalefete gönderme! Zafer Şahin pas verdi Yaşar Baş golü attı

Gazeteci Zafer Şahin'in sosyal medyadaki paylaşımını alıntılayan Yeni Akit Gazetesi yazarı Yaşar Baş, entrikacı muhalefete dikkat çeken bir gönderme yaptı.

Gazeteci Zafer Şahin "İstanbul kurtarıcısını beklerken" başlıklı köşe yazısında öne çıkan ifadeleri sosyal medya hesabından paylaştı.

Şahin'in paylaşımını alıntılayan Yeni Akit Gazetesi yazarı Yaşar Baş muhalefete dikkat çeken bir gönderme yaptı.

İşte Zafer Şahin'in asistini gole çeviren Baş'ı o ifadeleri:

Büyükşehir Belediye Başkanın kim olacağı kadar kimin adayı olacağı da önemli…. Gizli ikili protokoller ile kimin kime ne vaad ettiğini seçimden sonra duyuyoruz… İş işten geçmiş oluyor…


ÖNE ÇIKAN VİDEO

Gazeteci Zafer Şahin söz konusu paylaşımında şu ifadeleri kullanmıştı:

İstanbul’un yeni belediye başkanı kim olacak sorusu önemli … Ancak aşağıdaki rakamlar daha da önemli..

İstanbul olası bir depreme hazır değil!! 31 Mart’ta kime oy verirseniz verin. Ama aşağıdaki rakamları aklınızdan sakın çıkarmayın…????????

İstanbul’da 6 milyon konut, 1.5 milyon ticari alandan oluşan 7.5 milyon bağımsız bölüm var.

Bu 7.5 milyon bağımsız bölümden 1.5 milyonu risk altında.

Bunların 600 bini acilen, dönüşmek zorunda.

En iyimser tahminle kentte 6 milyon kişi depreme karşı savunmasız durumda.

İstanbul’da sahada devam eden kentsel dönüşüm çalışmalarının yüzde 65’ini (126 bin 578 adet) Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yürütüyor. Özel sektör eliyle yürütülen kentsel dönüşüm çalışmalarının genel toplam içindeki oranı yüzde 34 (67 bin 5 adet) İstanbul Büyükşehir Belediyesi ise koca kentte yürütülen kentsel dönüşüm çalışmalarının sadece yüzde 1’ini ( 2 bin 015 bağımsız bölüm) üstleniyor!

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