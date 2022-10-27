Enterprise Türkiye ve Pegasus'tan önemli adım

Firma, kullanıcılarına uçak bileti kazanma fırsatı yakalamaları için toplamda 10 milyon puan dağıtıyor. Enterprise Türkiye Mobil Uygulamasını indirip rent a car hizmeti alan Pegasus’un Bol Bol üyeleri, harcadıkları her 1 TL için 5 puan elde ediyor. Kullanıcılar topladıkları puanlarla da Pegasus’tan kolayca uçak biletini alabiliyor.

Avantajları söz konusu

Enterprise Türkiye CEO’su Özarslan Tangün, “Sektörde elde ettiğimiz güçlü konuma paralel hem teknolojik altyapımızı sürekli yeniliyor hem de müşterilerimize farklı avantajlar sağlıyoruz. Bu kapsamda Pegasus’la yaptığımız iş birliği de çok kıymetli olup müşterilerimiz için yeni bir hamle yapıyoruz. Müşteri memnuniyeti odaklı yaklaşımımızla her zaman bir adım ileriyi hedeflerken, farklı iş birlikleriyle kullanıcılarımızın karşısına çıkmaya devam ediyoruz” dedi. Pegasus CEO’su Güliz Öztürk ise “Enterprise Türkiye’yle iş birliğimiz kapsamında BolBol üyelerimiz taşıt kiralarken Pegasus’tan uçak biletine dönüştürmek için kullanabilecekleri BolPuanlar kazanıyor. 1 yıl boyunca farklı kampanyalarla BolBol üyelerine toplamda 10 milyon BolPuan kazandıracak bu çalışma, Pegasus BolBollulara, BolPuanlarını kullanarak diledikleri yere seyahat etme imkânı sunuyor. Yıl boyunca farklı kurgularla BolBol üyelerimize kazanç sağlayacak iş birlikleri gerçekleştirmeye devam edeceğiz” diye konuştu.

Kampanya 31 Temmuz'a kadar geçerli

Toplamda 10 milyon puanın dağıtılacağı kampanya 31 Temmuz 2023 tarihine kadar geçerli olacak. Kampanya dahilinde dönem dönem farklı ayrıcalıklar sunulacak.