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Aktüel Enstrüman içinde 13,5 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
Aktüel

Enstrüman içinde 13,5 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

Hakkari'de kargo aracındaki müzik enstrümanı kanunun içine gizlenmiş 13 kilo 500 gram sentetik uyuşturucu bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-02-15 21:17:00 -
Enstrüman içinde 13,5 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

Hakkari-Yüksekova'da kargo aracındaki müzik enstrümanı kanunun içine gizlenmiş 13 kilo 500 gram sentetik uyuşturucu bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçunu önlemeye yönelik çalışmaları devam ediyor.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçede kargo ile batı illerine uyuşturucu madde gönderileceği yönünde alınan ihbar üzerine çalışma başlattı.

Ekiplerce, bir kargo aracında yapılan aramada kanunun içine gizlenmiş 13 kilo 500 gram sentetik uyuşturucu bulundu.

Bir şüpheli gözaltına alındı.

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