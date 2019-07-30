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Ensonhaber şortlu kızı Tel Aviv'e göndermiş

Ensonhaber sitesi, şortlu olarak bir editörünü Tel Aviv'e göndermesi dikkat çekti.

30 Temmuz 2019 Salı 14:11
Ensonhaber şortlu kızı Tel Aviv'e göndermiş

Ensonhaber sitesi geçtiğimiz yılın Ağustos ayında, siyonist terör devleti İsrail'in son yıllarda Filistinliler üzerindeki katliamlarını arttırmasına aldırmadan Tel Aviv'i video haber ile tanıtmak için editörünü Tel Aviv'e gönderdi. Terör devleti İsrail o ayda sadece 19 Filistinli şehit ederken 1600 kişi yaralamasına rağmen Ensonhaber'in, başka şehir veya ülke yokmuş gibi Tel Aviv'i tanıtması ve ufak tefek eleştiriler dışında şehre yönelik övgüler dizmesi eleştirilere neden oldu.

Editörü şortlu olarak gönderdiler

Editörün şortlu olarak Tel Aviv'e gönderilmesi "Bir mesaj mı?" sorularına neden olurken, sokaklardaki tavırları ise, eleştiriye neden oldu.

"I love Tel Aviv" yazısının önünde çekim yaptılar

Haberde 'Ortadoğu'da modern bir şehir' olarak tanımlanan Tel Aviv'in 'Miami edasında olduğu' övgüsüne de yer verildi. İsrail'e şirinlik olarak algılanan video haberde, editörün "I love Tel Aviv" yazısının önünde video çekimi yapması dikkat çekti.

Tel Aviv'e övgü dolu sözler

Ensonhaber'in haberinde "Tel Aviv’in elit edası, Ölü Deniz'in ürkütücü duruşu, Batı Duvarı'ndaki Ortodoks Yahudilerinin sessiz duaları, Kudüs topraklarında yaşayan Müslümanların dinsel bağlılıkları… Sevgili ziyaretçiler; İsrail hiçbir zaman şaşırtmadan bırakmaz" ifadeleriyle İsrail'e yapılan şirinlik şaşırttı.

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Haber Tarihi: 30 Temmuz 2019 Salı 14:11
  1. ensonhaber
  2. tel aviv
  3. terör devleti israil

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