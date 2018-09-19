THY - Kabin Kıyafetleri Lansman
0553 313 94 23

Ense ağrısıyla doktora gitti, hayatının şokunu yaşadı

Samsun'un Terme ilçesindeki evinden çıkarken ensesinde ağrı hissedip doktora giden Hüseyin Kip'in, hastanede çekilen röntgeninde, ensesinekurşun isabet ettiği ortaya çıktı.

19 Eylül 2018 Çarşamba 12:01
Ense ağrısıyla doktora gitti, hayatının şokunu yaşadı

Kastamonu'nun Hanönü ilçesi Sarıalan köyündeki camide imam olarak görev yapan Hüseyin Kip, bir hafta kadar önce hasta annesini doktora götürmek için memleketi Samsun'un Terme ilçesinin Çanaklı köyüne gitti.

nnesiyle evden çıkmak üzereyken ensesinde ağrı hisseden Kip'in hastanedeki muayenesinde, ensesine mermi saplandığı belirlendi.

Hüseyin Kip, AA muhabirine yaptığı açıklamada, annesi ile evden çıkarken çatıdan bir şeyin ensesine düştüğünü hissettiğini söyledi.

Eliyle kontrol ettiğinde ensesinde kan gördüğünü belirten Kip, "Çatıdan kiremit parçası düştüğünü sandım. Annemi ilçedeki devlet hastanesine götürdüm. Burada kendim de doktora göründüm. Çekilen röntgeni görünce şoke oldum. Ensemde bir tabanca mermisi görünüyordu. Doktor ile şaşkınlık içinde kaldık." dedi.

Merminin biraz daha yana gelmesi halinde şah damarını delebileceğini anlatan Kip, "Ensemde kalan mermiyi çıkartmak için Kastamonu Devlet Hastanesine geldim. Doktor ameliyatın çok riskli olduğunu, bir süre bu şekilde kalacağını söyledi. Mermi, kendiliğinden riskli bölgeden uzaklaştığında ameliyatla çıkarılacak." diye konuştu.

Kip, rastgele havaya ateş açılmasının çok tehlikeli sonuçlar doğurduğunu vurgulayarak, "Allah korudu. Nereden geldiği belli olmayan bir mermi neredeyse hayatıma mal olacaktı." ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 19 Eylül 2018 Çarşamba 12:01
  1. Kastamonu
  2. Samsun
  3. Terme
  4. Ensesinden kurşun girdi
  5. hayatının şokunu yaşadı
  6. Gerçek hastanede belli oldu

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bakan Mustafa Varank Hürkuş'un deneme uçuşunda
    1. Bakan Mustafa Varank Hürkuş'un deneme..
    2. Bakan Varank: Japonya ile müzakereleri..
    3. Kemalist Balbay FETÖ'cü Erdem'e sahip..
    4. İsteyen evini ve dükkanını otopark..
    5. CHP yerel seçimlerde Saadet..
    6. Muharrem İnce İBB’ye aday olacak mı?
    7. İran medyası Rusya'ya ateş püskürdü
    8. Ense ağrısıyla doktora gitti,..
    9. Okullar ne zaman kapanacak? MEB e okul..
    10. AYM’den homolara bir destek daha
    11. 15 Temmuz'u tertipleyen CIA ajanından..
    12. Brezilya'da mahkumlar arasında kavga:..
    13. KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019..
    14. Şanlıurfa'da AK Partili belediye..
    15. Yerli malına yerli etiket tamam
    16. Gary Medel'den Negredo'ya esprili veda!
    17. İmam Hatiplinin görevi örnek olmaktır
    18. Karma eğitim hakkında ne..
    19. TOKİ'den yüzde 24 indirim kampanyası
    20. 48 düzensiz göçmen yakalandı
    Okullar ne zaman kapanacak? MEB e okul VBS karne notu sorgula
    Okullar ne zaman kapanacak? MEB e okul VBS karne notu sorgula
    Eylülde öğretmen ataması olacak mı? 20 bin öğretmen ataması ne zaman?
    Eylülde öğretmen ataması olacak mı? 20 bin öğretmen ataması ne zaman?
    8 milyar TL’yi, M. Kemal nereden bulmuş olabilir?
    8 milyar TL’yi, M. Kemal nereden bulmuş olabilir?
    Bir papaz vakası da Hacettepe’de
    Bir papaz vakası da Hacettepe’de
    Gece yarısı yakalandılar! Biri Rus diğeri Ermeni çıktı
    Gece yarısı yakalandılar! Biri Rus diğeri Ermeni çıktı

    Günün Karikatürü

    19 Eylül 2018
    Rus üssü de hedef alındı: Rusya S-400'leri devreye soktu! Pentagon'dan flaş açıklama!
    Rus üssü de hedef alındı: Rusya S-400'leri devreye soktu! Pentagon'dan flaş açıklama!
    Türkiye üretti! Dünyada bir ilk
    Türkiye üretti! Dünyada bir ilk