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Gündem Ensar ve muhacir kadınlar birlikte üretiyor
Gündem

Ensar ve muhacir kadınlar birlikte üretiyor

Ensar ve Muhacir kadınlar Gaziosmanpaşa Belediyesi’nin öncülüğünde bir araya gelerek örnek bir projeye imza attı.

Yeniakit Publisher
2021-01-20 09:56:00 -
Ensar ve muhacir kadınlar birlikte üretiyor

 Haber Merkezi 

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği, Dünya Yerel Yönetim ve Demokrasi Akademisi Vakfı ve Gaziosmanpaşa Belediyesi iş birliğinde yürütülen ‘Yenilikçi Girişimci Kadınların Desteklenmesi Projesi’ kapsamında üretim yapan kadınlar, gelir elde etmeye başladı. Belediyenin mutfak ve dikiş atölyelerinde uzmanlar tarafından eğitimler alan kadınların ürettikleri ürünler, katılımcılar tarafından dijital pazarlarda ve Gaziosmanpaşa Belediyesi El Sanatları Satış Ofislerinde satışa sunuluyor. İlk etapta 30 kadının yaralandığı projede bu yılsonuna kadar 200 kadının hayatına dokunulması hedefleniyor. Satışlardan elde edilen gelirle kadınlar, aile bütçelerine ve ekonomiye katkı sağlıyor. Projenin tanıtım toplantısına katılan Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, “Türk ve mülteci kadınlarımız hem kendi el emeklerini burada sergiliyor hem de iki kültürün kaynaşmasını vesile oluyorlar” dedi.


Yeni Akit Gazetesi
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