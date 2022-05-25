Ensar Vakfı kime ait? Ensar Vakfı başkanı kim? Ensar Vakfı misyonu ve vizyonu

Ensar Vakfı kimdir? Ensar Vakfı; ülkemiz insanının manevî dinamiklerini zenginleştirmek, ilmi, fikri ve ahlaki yönden gelişmesine katkıda bulunmak amacıyla 1979 yılında kurulmuş ve kurulduğu günden bu güne dek bu amaca ulaşabilmek için çeşitli alanlarda faaliyet göstermiştir. Halen Türkiye genelinde onlarca şubesi ile hizmet vermekte olan vakfımız, son yıllarda ise daha kaliteli ve verimli hizmet sunabilmek için bir alanda uzmanlaşma yolunu tercih etmiş, "din ve ahlak eğitimi" ile "değerler eğitimi" konusunu ulusal ve uluslararası düzeyde kendine amaç edinmiştir.

Ensar Vakfı, uzman olduğu alanlarda teorik ve pratik çalışmalar yapmak, bu konuda araştırma yapanları desteklemek, öğretmen ve öğretmen adayları ile üniversite öğrencilerine eğitim desteği sağlamak gayretindedir. Bilgiyi bu günden yarına sağlıklı bir şekilde ulaştırmanın sorumluluk ve bilinciyle, çalışma alanı içine giren konularda ‘bilgi ve verilerin toplandığı bir merkez olmak’ yolunda hızlı ve emin adımlarla ilerlemekte ve bütün faaliyetlerini bu amaç doğrultusunda gerçekleştirmektedir.

Din ve Değerler eğitimi alanında ilmi ve akademik pek çok faaliyetin yürütüldüğü vakfımız bünyesinde öğrencilerimize aynı zamanda, nitelikli ve ileri seviyede Arapça dil eğitimi verilmekte, temel İslami ilimler ve sosyal bilimler alanlarında da eğitim seminerleri düzenlenmektedir.

Ensar Vakfı misyonu nedir?

Ensar Vakfı; insani değerlere bağlı bir nesil yetiştirmek amacıyla, nitelikli akademik çalışma ve sürekli proje geliştirerek, özelde gençler olmak üzere toplumun tüm sosyal katmanlarına eğitim, yayın, organizasyon faaliyetleri ile hizmet sunan bir vakıftır.

Ensar Vakfı vizyonu

Din ve değerler eğitimi alanında ulusal ve uluslararası düzeyde, değerlerine bağlı, entelektüel birikim ve akademik başarısıyla gelecekte söz sahibi olacak en yetkin vakıf olmak.

Ensar Vakfı Genel Başkanı Dr. Şener Ağaç'tır.

Ensar Vakfı Başkanı kim?

Şener Ağaç - Başkan

Muhammed Selim Başdemir - Başkan Yardımcısı

Selim Çakır - Başkan Yardımcısı

İsmail Şirin - Muhasip Üye

Hayrettin Öztürk - Sekreter Üye

Ömer Bilge Albayrak - Veznedar Üye

Feyzullah Kıyıklık - Üye

Kerim Aytekin- Üye

Recep Çalık - Üye

Ali Erilli - Üye

Mehmet Zeki Korkmaz - Üye

Fethullah Şen - Üye

Ahmet Küçük - Üye

Yasin Sagay - Üye