Bankalardan uyarı üstüne uyarı yapıldı: ATM’de bunu yapanın parasına bloke konulacak
Son dönemde ATM'lerde sıkça yaşanan "para yutma" vakalarının arkasında, kullanıcıların gözden kaçırdığı yeni nesil güvenlik protokolleri çıktı. İşlem sırasında verilen süre kuralına uymayan veya yıpranmış banknot kullanan vatandaşların paraları, sistem tarafından "riskli" görülerek otomatik olarak bloke haznesine alınıyor. Uzmanlar, parası içeride kalan vatandaşların sakin olmalarını ve banka nezdinde derhal itiraz kaydı oluşturmalarını tavsiye ediyor.