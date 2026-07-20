Bankalardan uyarı üstüne uyarı yapıldı: ATM’de bunu yapanın parasına bloke konulacak

Katlanmış, kıvrılmış, aşırı yıpranmış veya ıslanıp kurumuş banknotlar ile üzerinde bant, ataş ya da benzeri yabancı cisim bulunan paralar sistem tarafından riskli olarak değerlendirilebiliyor. Aynı şekilde deste halinde düzensiz şekilde hazneye bırakılan banknotlar da para sayma mekanizmasının güvenliğini riske atabileceği için ATM tarafından kabul edilmeyebiliyor. Bu gibi durumlarda cihaz, olası sıkışmaları önlemek amacıyla banknotları bloke haznesine alabiliyor. ATM ile bankanın merkezi sistemi arasındaki iletişimde yaşanabilecek anlık bağlantı kesintileri de para yatırma işlemlerini etkileyebiliyor.