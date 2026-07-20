  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Tam 100 sene boyunca banka kasasında saklanan bavulu açtılar: Bütün aile küçük dilini yuttu Akıncılar köyünde sergileniyor 52 yıldır KKTC’de tutsaklar! Yasaklı maddeden tutuklanan şarkıcı İlyas Yalçıntaş’ın ifadesi ortaya çıktı! Kavanozdaki kırıntıları bakın ne diye yutturmaya çalıştı Savaşın gölgesinde altın geriledi! Petrol 90 doları aştı, piyasalarda enflasyon alarmı Bankalardan uyarı üstüne uyarı yapıldı: ATM’de bunu yapanın parasına bloke konulacak Mühimmatta yeni dönem başlıyor! MKE’den yerli ve milli turbojet devrimi Anlaşma tamam gibi: Türkiye'ye karşı 250 km menzili olan füze alıyorlar Şoföründen Haluk Levent hakkında yeni skandal iddialar! Milletin paralarını bakın nerede harcamış Şehrin sıcağından kaçıp Uludağ’da çadıra sığındılar
Gündem
8
Yeniakit Publisher
Bankalardan uyarı üstüne uyarı yapıldı: ATM’de bunu yapanın parasına bloke konulacak

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Bankalardan uyarı üstüne uyarı yapıldı: ATM’de bunu yapanın parasına bloke konulacak

Son dönemde ATM'lerde sıkça yaşanan "para yutma" vakalarının arkasında, kullanıcıların gözden kaçırdığı yeni nesil güvenlik protokolleri çıktı. İşlem sırasında verilen süre kuralına uymayan veya yıpranmış banknot kullanan vatandaşların paraları, sistem tarafından "riskli" görülerek otomatik olarak bloke haznesine alınıyor. Uzmanlar, parası içeride kalan vatandaşların sakin olmalarını ve banka nezdinde derhal itiraz kaydı oluşturmalarını tavsiye ediyor.

#1
Foto - Bankalardan uyarı üstüne uyarı yapıldı: ATM’de bunu yapanın parasına bloke konulacak

Son dönemde ATM'lerde yaşanan "para yutma" şikayetlerindeki artış, kullanıcıların dikkatini yeni nesil cihazların çalışma sistemi ve güvenlik uygulamalarına çevirdi. Birçok kişi ATM kurallarında değişiklik yapılıp yapılmadığını merak ederken, uzmanlar yaşanan sorunların büyük bölümünün güvenlik protokolleri ve kullanıcı hatalarından kaynaklandığını belirtiyor.

#2
Foto - Bankalardan uyarı üstüne uyarı yapıldı: ATM’de bunu yapanın parasına bloke konulacak

Yeni nesil ATM'ler, para yatırma ve çekme işlemlerinde olası dolandırıcılık, unutulan para ve mekanik arızalara karşı otomatik güvenlik sistemleriyle çalışıyor. Bu nedenle bazı durumlarda cihazlar parayı bloke haznesine alarak işlemi durdurabiliyor. ATM'lerde para yatırma işlemi sırasında cihazın verdiği uyarılara zamanında yanıt verilmesi büyük önem taşıyor. Para sayımının ardından kullanıcıdan onay istenmesi veya iade edilen paranın hazneden alınması için belirli bir süre tanınıyor.

#3
Foto - Bankalardan uyarı üstüne uyarı yapıldı: ATM’de bunu yapanın parasına bloke konulacak

Uzmanlara göre bu süre içinde işlem tamamlanmaz ya da para hazneden alınmazsa sistem, paranın unutulduğunu veya güvenlik riski oluştuğunu değerlendiriyor. Bunun sonucunda banknotlar otomatik olarak bloke haznesine çekiliyor ve kullanıcı işlemine devam edemiyor. Yeni nesil ATM'lerde kullanılan gelişmiş optik sensörler, banknotların fiziksel durumunu ayrıntılı şekilde kontrol ediyor.

#4
Foto - Bankalardan uyarı üstüne uyarı yapıldı: ATM’de bunu yapanın parasına bloke konulacak

Katlanmış, kıvrılmış, aşırı yıpranmış veya ıslanıp kurumuş banknotlar ile üzerinde bant, ataş ya da benzeri yabancı cisim bulunan paralar sistem tarafından riskli olarak değerlendirilebiliyor. Aynı şekilde deste halinde düzensiz şekilde hazneye bırakılan banknotlar da para sayma mekanizmasının güvenliğini riske atabileceği için ATM tarafından kabul edilmeyebiliyor. Bu gibi durumlarda cihaz, olası sıkışmaları önlemek amacıyla banknotları bloke haznesine alabiliyor. ATM ile bankanın merkezi sistemi arasındaki iletişimde yaşanabilecek anlık bağlantı kesintileri de para yatırma işlemlerini etkileyebiliyor.

#5
Foto - Bankalardan uyarı üstüne uyarı yapıldı: ATM’de bunu yapanın parasına bloke konulacak

Özellikle para hazneye bırakıldıktan veya işlem onaylandıktan hemen sonra yaşanan veri akışı sorunlarında sistem, işlemin güvenliğini sağlamak amacıyla kendini kilitleyebiliyor. Böylece işlemin eksik ya da hatalı tamamlanmasının önüne geçilmesi hedefleniyor. Kullanıcı hatalarının yanı sıra ATM'lerin yoğun kullanıma bağlı olarak yaşadığı mekanik veya elektriksel arızalar da benzer sonuçlara yol açabiliyor.

#6
Foto - Bankalardan uyarı üstüne uyarı yapıldı: ATM’de bunu yapanın parasına bloke konulacak

Para sayma bantları, taşıma mekanizmaları veya diğer iç donanımlarda oluşabilecek teknik aksaklıklar nedeniyle cihaz geçici olarak hizmet dışı kalabilir ve yatırılan para içeride kalabilir. Uzmanlar, böyle bir durum yaşanması halinde kullanıcıların öncelikle sakin kalmasını öneriyor. ATM'nin üzerinde yer alan cihaz numarasının ve işlemin gerçekleştiği saat bilgisinin not edilmesi, ardından bankanın müşteri hizmetleriyle iletişime geçilerek ATM itiraz kaydı oluşturulması gerekiyor.

#7
Foto - Bankalardan uyarı üstüne uyarı yapıldı: ATM’de bunu yapanın parasına bloke konulacak

Bankalar daha sonra ATM'de yapılan kasa mutabakatı sırasında fazla çıkan tutarı tespit ederek gerekli incelemenin ardından hak sahibi müşterinin hesabına iade işlemini gerçekleştiriyor. Bu nedenle, ATM'nin parayı bloke etmesi her zaman para kaybı anlamına gelmiyor; süreç, bankanın incelemesiyle sonuçlandırılıyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Feci kazada çok sayıda yaralı var
Yerel

Feci kazada çok sayıda yaralı var

Tokat'ta iki araç kafa kafaya çarpıştı. Feci kazada 10 kişi yaralandı.
İspanya - Arjantin maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Spor

İspanya - Arjantin maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

2026 FIFA Dünya Kupası'nda final maçı yarın oynanacak. İspanya ile Arjantin arasında oynanacak maç TSİ 22.00'de başlayacak.

"Devlet nerede" diyenler nerede? Suç ortakları ‘Ahbap’larını çabuk sattı!
Gündem

“Devlet nerede” diyenler nerede? Suç ortakları ‘Ahbap’larını çabuk sattı!

Hırsız Ekrem İmamoğlu’ndan hamileri Özgür Özel ve Ali Mahir Başarır’a, hortumcu Cem Uzan’dan medya tetikçisi Uğur Dündar’a, küfürbaz Fatih A..
Başakşehir'de 17 günlük denetimde 12,7 milyon lira ceza kesildi
Aktüel

Başakşehir'de 17 günlük denetimde 12,7 milyon lira ceza kesildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Başakşehir'de 1-17 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilen trafik denetimlerinde 2 bin 911 araç ko..
Haydut Trump bu ülkeye ses çıkarabilecek mi? ‘Biz de nükleer silah üretmek istiyoruz’ çıkışı!
Dünya

Haydut Trump bu ülkeye ses çıkarabilecek mi? ‘Biz de nükleer silah üretmek istiyoruz’ çıkışı!

Küresel zorba Trump yönetiminin çifte standartlı ve riyakar dış politikası bir kez daha suçüstü yakalandı. Orta Doğu'da kendi çıkarlarına bo..
Sözcü TV’de ne utanma ne de arlanma var! Dolandırıcı Haluk’u AK Partili yaptılar
Gündem

Sözcü TV’de ne utanma ne de arlanma var! Dolandırıcı Haluk’u AK Partili yaptılar

Dün devlete alternatif göstermek için gece gündüz çırpınan, AFAD ve Kızılay gibi milli kurumları lekelemek adına Haluk Levent’i neredeyse Cu..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23