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Ensar Erdoğdu kimdir nerelidir?

Ensar Erdoğdu AK Parti Kars belediye başkan adayı olmasının ardından kim olduğu araştırılıyor. AK Parti Kars İl Başkanlığına 27.05.2014 tarihine kadar yürüten Ensar Erdoğdu, 2002 ve 2007 mv. Genel seçimlerinde AK Parti’den aday adayı oldu. İşte Kars AK Parti belediye başkan adayı Ensar Erdoğdu kimdir nerelidir sorularının cevabı

06 Aralık 2018 Perşembe 12:44
Ensar Erdoğdu kimdir nerelidir?

Ensar Erdoğdu AK Parti Kars belediye başkan adayı olmasının ardından kim olduğu araştırılıyor. AK Parti Kars İl Başkanlığına 27.05.2014 tarihine kadar yürüten Ensar Erdoğdu, 2002 ve 2007 mv. Genel seçimlerinde AK Parti’den aday adayı oldu. İşte Kars AK Parti belediye başkan adayı Ensar Erdoğdu kimdir nerelidir sorularının cevabı...

Ensar Erdoğdu kimdir?

20 Nisan 1964 Kars, Sarıkamış-Gecikmez köyünde doğdu. İlk ve orta öğrenimimi Kars’ta tamamladı. Yüksek öğrenimime Atatürk Üniversitesi İİBF İktisat bölümünde bir müddet devam ettikten sonra, 1986 yılında girdiği Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesini 1991 yılında tamamladı. 1992 yılında Ankara Adliyesinde Avukatlık Stajımı tamamladı. 1993 yılında kısa dönem askerlik görevimi yaptıktan sonra aynı yıl Kars- Ardahan Bölge Barosuna bağlı olarak Kars’ta serbest avukatlığa başladı. Bu süreçte avukatlık yapmasının yanı sıra ailemin ticari faaliyetlerini de yürüttü. Hukuki ve ticari faaliyetlerinin yanı sıra siyasi faaliyetlerde de bulundu. 1999 yılında Fazilet Partisi Kars Mv. 3. Sıra adayı oldu. 2002 ve 2007 mv. Genel seçimlerinde AK Parti’den aday adayı oldu. 2009’da Olağan Kars İl Kongresinde İl yönetim kuruluna seçildi. 05.01.2010 tarihinde Kars İl Başkanlığına atanarak 27.05.2014 tarihine kadar bu görevini yürüttü. Erdoğdu, evli ve iki çocuk babasıdır.

Haber Tarihi: 06 Aralık 2018 Perşembe 12:44
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