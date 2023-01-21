Enner Valencia'ya dünya devi talip! Reddedilmesi güç teklif... Beklenmedik adım!

Süper Lig'de ilk yarıyı topladığı 38 puanla 2. sırada tamamlayan Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. Bu sezon sarı - lacivertlilerin gol yükünü sırtlanan ve bu alanda ligin zirvesinde yer alan Enner Valencia'nın sözleşmesi sezon sonunda bitiyordu. 'Geleceğim Fenerbahçe'de' diyen Ekvadorlu yıldıza dünya devi Barcelona'nın talip olduğu ortaya çıktı.

Süper Lig'in ilk yarısını lider Galatasaray'ın 4 puan gerisinde 2. sırada tamamlayan Fenerbahçe'de 20. haftada oynanacak olan HangiKredi Ümraniyespor maçının hazırlıkları devam ediyordu. Liderlik koltuğunu sarı - kırmızılılardan devralmak isteyen Fenerbahçe, ara transferin açılmasıyla birlikte takviyelerini yapmaya başlamıştı.

İlk transferini Adana Demirspor'dan Samet Akaydın'ı kadrosuna katarak gerçekleştiren sarı - lacivertliler, İsmail Yüksek'in sözleşmesini ise 2027 yılına kadar uzatmıştı.

Fenerbahçe, sezon başında kiraladığı Armindo Bruma'nın ise zorunlu satın alma opsiyonunu kullanmış ve oyuncunun bonservisini almıştı. Hücum hattına transfer yapacağı iddia edilen sarı - lacivertliler, hiç beklemediği bir haberle karşı karşıya kaldı.

Bu sezon Süper Lig'de attığı 15 golle krallık koltuğunda oturan Enner Valencia'nın sözleşmesi sezon sonunda bitecekti. 'Geleceğim Fenerbahçe'de' diyen yıldız futbolcu için flaş bir gelişme yaşandı.

BARCELONA'DAN SÜRPRİZ

İspanyol basınının haberine göre; Memphis Depay'ı Atletico Madrid'e gönderen Barcelona, Enner Valencia için harekete geçti. İspanya La Liga devinin kısa süre içerisinde Fenerbahçe'nin kapısını çalacağı ifade edilirken, oyuncunun menajeriyle de ilk temasın kurulduğu kaydedildi. Bütçesine uygun bir ismi kadrosuna katmak isteyen Barcelona'nın Valencia'yı en güçlü aday olarak belirlediği ve transferi bitirmek için yoğun çaba sarf edeceği aktarıldı.