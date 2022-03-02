Enner Valencia Trabzonspor maçında oynayacak mı?
Fenerbahçe ile Trabzonspor ligin 28.haftasında karşı karşıya gelecek. Futbolseverler ise Kasımpaşa maçında sakatlanan Enner Valencia’nın son durumunu araştırmaya başladı. Peki, Enner Valencia Trabzonspor maçına yetişir mi?
Fenerbahçe, Süper Lig'in 27.haftasında Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup etti. Sarı-lacivertlilerin ikinci golünün ardından Enner Valencia sakatlık yaşadı. Fenerbahçeliler ise Valencia'nın Trabzonspor maçında yer alıp almayacağını araştırıyor.
Enner Valencia Trabzonspor maçında oynayacak mı?
Üst adalesinde kanama ve zorlama tespit edilen Valencia'nın tedavisinin sürdüğü kulüp tarafından açıklandı. Alınan bilgiye göre 32 yaşındaki futbolcunun Trabzonspor maçında görev almasının zor olduğu belirtildi.
Fenerbahçe formasıyla şimdiye kadar 62 maça çıkan Valencia 23 gol atıp 10 asist yaptı.