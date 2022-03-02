  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Enner Valencia Trabzonspor maçında oynayacak mı?
Spor

Enner Valencia Trabzonspor maçında oynayacak mı?

Fenerbahçe ile Trabzonspor ligin 28.haftasında karşı karşıya gelecek. Futbolseverler ise Kasımpaşa maçında sakatlanan Enner Valencia’nın son durumunu araştırmaya başladı. Peki, Enner Valencia Trabzonspor maçına yetişir mi?

Yeniakit Publisher
2022-03-02 17:07:00 -
Enner Valencia Trabzonspor maçında oynayacak mı?

Fenerbahçe, Süper Lig'in 27.haftasında Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup etti. Sarı-lacivertlilerin ikinci golünün ardından Enner Valencia sakatlık yaşadı. Fenerbahçeliler ise Valencia'nın Trabzonspor maçında yer alıp almayacağını araştırıyor.

Enner Valencia Trabzonspor maçında oynayacak mı?

Üst adalesinde kanama ve zorlama tespit edilen Valencia'nın tedavisinin sürdüğü kulüp tarafından açıklandı. Alınan bilgiye göre 32 yaşındaki futbolcunun Trabzonspor maçında görev almasının zor olduğu belirtildi.

Fenerbahçe formasıyla şimdiye kadar 62 maça çıkan Valencia 23 gol atıp 10 asist yaptı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay