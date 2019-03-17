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Enlerin köprüsünde son bin gün

1915 Çanakkale Köprüsü’nün kuleleri için ilk adım atıldı... Yatırım tutarı 10,3 milyar lirayı aşan 1915 Çanakkale Köprüsü’nün yapımına hız verildi. Avrupa ve Asya kule kesonları suya indirilen, denizde yüzdürülen köprünün devreye girmesiyle Çanakkale Boğazı’nın iki yakası 6 dakikada birbirine bağlanacak.

17 Mart 2019 Pazar 09:31
Enlerin köprüsünde son bin gün

 Ekonomi Servisi 

18 Mart 2022’de hizmete açılacak 1915 Çanakkale Köprüsü’nün inşaatında yüzde 20-25 ilerleme sağlandı. Yatırım tutarı 10 milyar 300 milyon lirayı geçen köprünün Avrupa ve Asya kule keson temelleriyle ilgili çalışmalar devam ediyor. İlk iki ayda kuru havuzdan alınarak suya indirilen keson temelleri denizde yüzdürülüyor.

Tesviye çalışmaları sürüyor

Asya kule temeli için çakıl yataklaması tamamlandı, tesviye çalışmaları sürüyor. Avrupa kule temelinde ise çakıl yataklama faaliyetleri yürütülüyor. 2 bin 23 metre orta açıklık, 770’er metre yan açıklıklar, 365 ve 680 metrelik yaklaşım viyadükleriyle 1915 Çanakkale Köprüsü’nün toplam uzunluğunun 4 bin 608 metre olması öngörülüyor. 2x3 şeritli olarak trafiğe açılacak köprünün tabliyesi ise yaklaşık 45,06 metre genişlikte ve 3,5 metre yükseklikte olacak. Adım adım tamamlanması planlanan proje çerçevesinde 2 yaklaşım viyadüğü, 4 betonarme viyadük, 10 alt geçit köprüsü, 33 üst geçit köprüsü, 6 köprü, 43 alt geçit, 115 çeşitli ebatlarda menfez, 12 kavşak, 4 otoyol hizmet tesisi, 2 bakım işletme merkezi, 6 ücret toplama istasyonu yapılacak.

Otoyol inşaatı devam ediyor

Asma köprü için planlamalar devam ederken, Malkara-Çanakkale otoyolu projesi dahilinde önemli adımlar atılıyor. Toplam 101 kilometrelik proje Malkara’nın güneyinden ve Şarköy’ün batısından geçtikten sonra güneybatıya yönelerek Evreşe’nin doğusundan Gelibolu Yarımadası’na ulaşacak. Gelibolu’nun kuzeyinden ilerleyen yol, Sütlüce-Şekerkaya mevkileri arasında yer alan 1915 Çanakkale Köprüsü ile Asya yakasına bağlanacak.

Toplam 3 bin 200 personelin görev yaptığı 1915 Çanakkale Köprüsü, Çanakkale Boğazı’nın iki yakasını 6 dakikada buluşturacak. Bu sayede Marmara ile Ege birleşecek. Bir bölgeden diğer bölgeye geçmek için feribota binmeye, yüzlerce kilometre yol kat etmeye gerek kalmayacak.

Refah ve kalkınma artacak

Çanakkaleli üreticiler, Lâpseki ile Gelibolu’yu bir araya getirecek 1915 Çanakkale Köprüsü’nün hayat bulmasıyla şehrin büyüyeceğini; refah ve kalkınmasının artacağını dile getirerek, şunları ifade etti: “Projenin devreye girmesi hem Marmara’nın hem de Ege illerinin yararına olacak. Bu bölgelerimizde ticaret ivmelenecek, yatırımlara yenileri eklenecek. Çanakkale ve etrafı önemli gruplar ve şirketlerin radarına girecek. Buralarda art arda fabrikalar açılacak. Yani tarım, sanayi ve hizmette atılım başlayacak. Pek çok sektör ihya olacak.

-Uzunluğu 4 bin 608 metre

-Orta açıklığı 2 bin 23 metre

-Kule yüksekliği 318 metre

-Kavşak sayısı 12

-Viyadük sayısı 4

-Gişe sayısı 6

Yeni Akit Gazetesi

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Haber Tarihi: 17 Mart 2019 Pazar 09:31
  1. 1915 Çanakkale Köprüsü
  2. viyadük
  3. Asma köprü
  4. Malkara-Çanakkale otoyolu
  5. Malkara
  6. Şarköy
  7. Evreşe
  8. Gelibolu Yarımadası
  9. Gelibolu
  10. Sütlüce-Şekerkaya mevki
  11. Çanakkale Boğazı
  12. Lâpseki

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