0553 313 94 23

Eniştesine 9 mermi sıktı, "Kazara oldu" dedi!

Bursa’da eniştesi Bülent Söken’i tabanca ile öldürdüğü iddia edilen İlhan Uslu hakim önüne çıktı, geçimsizlik nedeniyle ikinci kez evi terk edip baba evine dönen ablası Yeliz Söken'i almaya gelen eniştesiyle tartıştıklarını, vücudunda 9 kurşun yarası tespit edilen eniştesini "kazara" öldürdüğünü söyledi.

18 Ocak 2019 Cuma 09:47
Eniştesine 9 mermi sıktı, "Kazara oldu" dedi!

Olay, geçen yıl Haziran ayında Bursa’nın Karacabey ilçesinin Karacaahmet Mahallesi’nde meydana geldi. 2 çocuk babası Bülent Söken, bir süre önce geçimsizlik nedeniyle evini terk edip baba evine dönen 20 yıllık eşi Yeliz Söken’i geri dönmesi için kayınbiraderi İlhan Uslu’dan yardım istedi. Traktör tamircisi İlhan Uslu’nun araya girmesiyle eve dönen Yeliz Söken, bir süre sonra geçimsizlik nedeniyle yine baba evine geldi. Bülent Söken de annesi Gülşen Söken’i alarak kayınbiraderi İlhan Uslu'nun evine gitti ve eşinin evi terk etmesinden sorumlu tuttuğu kayınbiraderi ile tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. İddiaya göre İlhan Uslu, tabancayla Bülent Söken'e ateş açtı. Vücudunun çeşitli yerlerine 9 kurşun isabet eden Söken olay yerinde öldü. Olaydan sonra polise teslim olan İlhan Uslu çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine konuldu.

"Kazara öldürdüm"

Bursa 12’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde, hakkında 'kasten adam öldürmek' suçundan dava açılan İlhan Uslu’nun yargılanmasına başlandı. Eniştesiyle ablası Yeliz Söken arasında ailevi sorunlar olduğunu ve ablasını darp ettiğini iddia eden İlhan Uslu, "Eniştem Bülent’e evlilikleri konusunda yardımcı oldum. En sonunda ablamı darp edip, boğazına bıçak dayadığını öğrendim. Babamın evine gelen ablam, bir yakınının yanında kalmaya başladı. Olay gecesi sabaha karşı evime annesiyle birlikte geldi. Küfürler ederek, beni ölümle tehdit etti. Silah çıkarınca aramızda arbede çıktı. O sırada silah ateş aldı. Kazara öldürdüm" dedi.

"Hastayım"

Bu arada tanık olarak dinlenen sanığın eşi Dilek Uslu, "Bülent, annesiyle sabaha karşı evimize geldi. Küfürler etmeye başladı. Sakinleşmesini söyledim. Çocuğum ağladığı için odaya girdiğimde silah sesi geldi. Eşimin silahı yoktur" dedi. Bunun üzerine mahkeme başkanı emniyete verdiği 'Kocam silahını alıp Bülent’e doğrultarak ateş etti' ifadesini hatırlatınca Dilek Uslu, "Epilespi hastasıyım. Olayın heyecanıyla ne dediğimi bilmiyorum. Şimdiki ifadem doğrudur" dedi.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, eksik evrakın tamamlanması için duruşmayı erteledi.

Kaynak: DHA

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Ocak 2019 Cuma 09:47
  1. Bursa
  2. kasten adam öldürme
  3. mermi
  4. hakim
  5. epilepsi
  6. kazara

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Konya'da akü çalan 4 kişi tutuklandı
    1. Konya'da akü çalan 4 kişi tutuklandı
    2. ABD’nin derin devletinden Türk..
    3. 21 bin servis aracı denetlendi
    4. Hastaların yardımına jandarma koştu
    5. n11.com'dan yarı yıl tatili kampanyası
    6. MediaMarkt'tan, öğrencilere karne..
    7. Berberin sokak hayvanı sevgisi
    8. Ercan Taner kimdir nerelidir? Ercan..
    9. Kazakistan tahıl ihracatını artırdı
    10. Merkez Bankası'ndan genel kurul için..
    11. Türk Telekom'dan avantajlı fiyatlarla..
    12. Türkiye'den Kolombiya'daki terör..
    13. Bakan Selçuk'tan yarı yıl tatili..
    14. TCMB Genel Kurulunun nisan yerine her..
    15. Merkez Bankası Olağanüstü Genel Kurulu..
    16. MKE Ankaragücü, İstanbul deplasmanında
    17. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler..
    18. ‘Katil ABD’ önce bunların hesabını ver
    19. Genç İstikbal Dergisi 18 yaşında
    20. Ercan Taner görevinden istifa etti
    Skandal dizide Başkan Erdoğan'a küfür!
    Skandal dizide Başkan Erdoğan'a küfür!
    FETO'nun önünde şiir okuyan ağlak solcudan 'darbe' iddiası
    FETO'nun önünde şiir okuyan ağlak solcudan 'darbe' iddiası
    FETÖ'nün imamı Kemal Batmaz "Darbe girişiminden dolayı bir pişmanlığınız var mı?" sorusuna bakın ne cevap verdi
    FETÖ'nün imamı Kemal Batmaz "Darbe girişiminden dolayı bir pişmanlığınız var mı?" sorusuna bakın ne cevap verdi
    Bugün son gün! Saat 17.00'ye kadar yaptırmazlarsa...
    Bugün son gün! Saat 17.00'ye kadar yaptırmazlarsa...
    Ve müjde geldi! Maaşlar 630 TL artacak
    Ve müjde geldi! Maaşlar 630 TL artacak

    Günün Karikatürü

    18 Ocak 2019
    Prof. 'Dünyada gıda krizi yaşanacak' dedi ve uyardı: Geleceğin kavgası orada çıkacak
    Prof. 'Dünyada gıda krizi yaşanacak' dedi ve uyardı: Geleceğin kavgası orada çıkacak
    AK Partili isimden flaş sözler! "Melih Gökçek istifa etti, AK Parti rahatladı"
    AK Partili isimden flaş sözler! "Melih Gökçek istifa etti, AK Parti rahatladı"