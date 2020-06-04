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Siyaset

Enis Berberoğlu'nun vekilliğinin düşürülmesi sonrası Kılıçdaroğlu'ndan skandal açıklama

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Enis Berberoğlu'nun milletvekilliğinin düşürülmesi sonrası sosyal medya hesabından skandal bir açıklama yaptı. 15 Temmuz darbe girişimine 'tiyatro' diyen Kılıçdaroğlu, 20 Temmuz'da OHAL ilan edilmesine gönderme yaparak "İçinde yaşadığımız 20 Temmuz Sivil Darbe sürecinin bir sonucudur, millet iradesinin yok sayılmasıdır" ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2020-06-04 16:19:00 -
Enis Berberoğlu'nun vekilliğinin düşürülmesi sonrası Kılıçdaroğlu'ndan skandal açıklama

CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu, HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven ve HDP Diyarbakır Milletvekili Musa Farisoğulları'nın Yargıtay tarafından kesinleşen cezalarının Meclis Genel Kurulu'nda okunmasının ardından üç milletvekilinin vekilliği düştü. CHP'li Berberoğlu'nun vekilliğinin düşürülmesinin ardından CHP Genel Başkanı sosyal medya üzerinden skandal bir açıklamada bulundu.

"20 Temmuz sivil darbe sürecinin sonucudur"

15 Temmuz darbe girişimini 'tiyatro' olarak nitelendiren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 20 Temmuz'da OHAL ilan edilmesine gönderme yaparak "Enis Berberoğlu'nun Milletvekilliğinin düşürülmesi, içinde yaşadığımız 20 Temmuz Sivil Darbe sürecinin bir sonucudur, millet iradesinin yok sayılmasıdır. Adaleti, hakkı ve hukuku sağlamak için demokrasi mücadelesine devam edeceğiz." dedi.

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Yorumlar

yücel

Millet iradesi kelimesini ağzına alma ....
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Nur

İnşallah tek tek meclisten gideceksiniz darısı başınıza
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