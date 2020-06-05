Enis Berberoğlu 24 saat dolmadan tahliye edildi
TBMM Genel Kurulu'nda milletvekilliği düşürülüp tutuklanan CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu, koronavirüs önlemleri kapsamında tahliye edildi.
TBMM Genel Kurulu'nda milletvekilliği düşürülen ve tutuklanan CHP'li Enis Berberoğlu tahliye edildi. Maltepe Açık Cezaevi'ndenkoronavirüs önlemleri kapsamında tahliye edilen Berberoğlu, cezasını 31 Temmuz'a kadar evinde çekecek.
Maltepe L tipi cezaevine gönderilmişti
Yargılandığı davada, "siyasi ve askeri casusluk maksadıyla devletin güvenliği veya iç ve dış siyasal yararları bakımından gizli kalması gereken bilgileri açıklamak" suçundan 5 yıl 10 ay hapis cezası alan ve Yargıtay tarafından cezası onanan CHP'li Enis Berberoğlu'nun milletvekilliği TBMM'de düşürülmüştü.Meclis'teki kararın ardından dün akşam saatlerinde Bakırköy'deki evinde gözaltına alınan Berberoğlu, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Maltepe L Tipi Cezaevine gönderilmişti.
Cezaevinden çıktı
Tutuklanan Enis Berberoğlu, yeni tip koronavirüs önlemleri kapsamında cezaevinden çıktı.