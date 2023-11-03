Engin ve Dilan Polat çiftini, eski komşuları anlattı! 5 yıl önce gecekonduda yaşıyorlarmış!

Sosyal medyada yaptıkları paylaşımlarla gündem olan Engin ve Dilan Polat çifti, geçtiğimiz günlerde kara para aklama iddiasıyla düzenlenen operasyonda İstanbul'da gözaltına alınmıştı. Soruşturma devam ederken Engin ve Dilan Polat çifti ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Çiftin 5 yıl önce Ataşehir'de yaşadığı gecekondu görüntülendi.

Suç işlemek maksadıyla örgüt kurmak, kara para aklamak ve vergi kanununa muhalefet suçlarıyla gözaltına alınan Dilan Polat ve Engin Polat'ın yeni evlendiği dönemde yaşadığı Ataşehir Yeni Sahra Mahallesi'nde bulunan 3 katlı binanın ikinci katı ve yaklaşık 5 yıl önce Engin Polat'ın annesi Şükran Polat ve babası Sezgin Polat'ın yaşadığı gecekondu görüntülendi.

"BURADAN TAŞINDIKTAN SONRA NE OLDUĞUNA DAİR FİKRİMİZ YOK"

Polat ailesini tanıyan mahalle sakinleri konuştu. Mahalle sakini Mercan Demirtürk, "Biz Sezgin ağabeyin elinde büyüdük. Bize ağabeylik yapıyordu. Dilan Polat'ı gelin geldikten sonra burada görüyorduk elinde kamerasıyla fotoğraf çekmeye giderken. Maddi durumları kendilerine yetecek şekildeydi. Ama buradan taşındıktan sonra ne olduğuna dair fikrimiz yok. Kapının önünde sohbet ediyorduk. Kendilerine ait araçları vardı. Sezgin ağabey ticari taksi işiyle uğraşıyordu. Kiralık taksileri vardı. Nakliye işiyle uğraşıyordu. Öyle çok kötü durumda değillerdi. Yaklaşık 4-5 sene önce Sezgin ağabeyler taşındı buradan. Engin ondan da 1-2 sene önce taşındı. Engin Bey dış cephe kaplaması yapıyordu. Askerden geldikten sonra dış cepheyle, inşaat işiyle uğraşıyordu" dedi.

"ONLARI SİZİN GİBİ MEDYADAN TANIYORUM"

Engin Polat'ın anne ve babasının yaşadığı evde kalan kiracı ise, "Kiracıyım, burada 3 yıldır oturuyorum. Onları sizin gibi medyadan tanıyorum. Eskiden müşterimdi gelip gidiyordu. Uydu işi yapıyordu öyle tanıştık. Bizden önce kızı oturdu. Daha önce kendisi oturuyordu. Kızından sonra bize kiraya verdi. 3 bin 500 lira kira ödüyorum" diye konuştu.

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