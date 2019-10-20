Engin Nurşani babasına 'dolandırıcı' dedi! Şoke eden ifadeler

Ünlü ozan Ali Nurşani'nin kanserle mücadele eden oğlu Engin Nurşani, babasının hastalığını kullanarak sevenlerini dolandırdığını iddia etti.

Aşık Ali Nurşani, kanser tedavisi gören oğlu Engin Nurşani için geçtiğimiz aylarda gözyaşları içerisinde yardım talebinde bulunmuştu. Birçok isim ünlü türkücüye yardım edeceklerini belirtirken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Ali Nurşani ile görüşerek gerekli işlemlerin başlatıldığını duyurmuştu.

Ancak Ali Nurşani'nin oğlu Engin Nurşani, şaşırtan bir iddiada bulundu.

"Tayyip'in boynuna kılıcı vurur inşallah" demişti... Destek isteyen Nurşani'ye yardım eli Hükümet'ten!

"Hastalığımı kullanarak sevenlerimi dolandırdı"

Engin Nurşani, sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak " Tedavimi Sağlık Bakanlığı üstlendi. Babam sevenlerimi sahte timsah gözyaşlarıyla kandırmıştır. 3 aydır süren tedavim boyunca bir kere bile beni ziyarete gelmemiştir. Hastalığımı kullanarak sevenlerimi dolandırdı.Suç duyurusunda bulunacağım" dedi.

Erdoğan'a yönelik ağır ifadeler

Ali Nurşani ve Engin Nurşani, daha önce çektikleri bir sözde 'türkü' videosunda CHP'nin başına seçilen Kemal Kılıçdaroğlu'na övgü dizerken Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik ağır ifadelerde bulunmuştu. Ali Nurşani ve Engin Nurşani, Kılıçdaroğlu'nu 'Kara Oğlan' diye överken, "Soyadı da Ali'nin kılıcı gibi, Tayyip'in boynuna vurur inşallah" sözlerini sarf etmişlerdi.