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Yerel Engin Berberoğlu hayatını kaybetti
Yerel

Engin Berberoğlu hayatını kaybetti

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Engin Berberoğlu hayatını kaybetti

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde iki dönem belediye başkanlığı yapan Engin Berberoğlu, bir süredir tedavi gördüğü hastanede vefat etti.

Kuşadası’nda iki dönem belediye başkanlığı yapan Engin Berberoğlu hayatını kaybetti. Kuşadası’nda yaklaşık 10 yıl belediye başkanlığı görevini yürüten Berberoğlu, görev süresinin ardından da siyasi çalışmalarını sürdürdü. İlerleyen yıllarda iki kez daha Kuşadası Belediye Başkanlığı için aday olan Berberoğlu, yapılan seçimlerde yeniden göreve seçilemedi.

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