Engin Berberoğlu hayatını kaybetti
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Aydın’ın Kuşadası ilçesinde iki dönem belediye başkanlığı yapan Engin Berberoğlu, bir süredir tedavi gördüğü hastanede vefat etti.
Kuşadası’nda iki dönem belediye başkanlığı yapan Engin Berberoğlu hayatını kaybetti. Kuşadası’nda yaklaşık 10 yıl belediye başkanlığı görevini yürüten Berberoğlu, görev süresinin ardından da siyasi çalışmalarını sürdürdü. İlerleyen yıllarda iki kez daha Kuşadası Belediye Başkanlığı için aday olan Berberoğlu, yapılan seçimlerde yeniden göreve seçilemedi.