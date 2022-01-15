Engin Ardıç'tan CHP'ye: Temiz aile çocukları

Engin Ardıç, teşkilatlarına gönderdiği bir genelgeyle ev ziyaretlerine ilişkin uyarı ve tavsiyelerini açıklayan CHP'yi fena ti'ye aldı. İşte Sabah gazetesindeki "Temiz aile çocukları" başlıklı o yazı:

"CHP, teşkilatlarına gönderdiği bir genelgeyle ev ziyaretlerine ilişkin uyarı ve tavsiyelerini açıkladı.

Bunlar kapı kapı dolaşıp oy isteyecekler ya...

Vatandaş da "Ne zahmet ettiniz, o kadar yol geldiniz, ayıp olmasın bari" diye verecek...

Bir kere, ziyaretler "en uygun zamanlarda" yapılacakmış.

Yok öyle gece vakti damlamak...

Sabahın köründe kapı çalmak...

Hele yeni evlilere öyle "çat kapı" gitmek...

Ziyaret mutlaka bir kadın ve bir erkek tarafından yapılacak.

Kimsenin aklına bir şey gelmesin yani... Sonra "eeyle dedim ki gülesiğiz" durumu ortaya çıkmasın.

Dış giyim abartısız olacak.

Peki iç giyim nasıl olacak?

O abartılı olabilir. Nasıl olsa açıp bakmayacaklar.

Yani blucin-tişört altına Calvin Klein donu giyilebilir mi?

Ya da "cistirik" falan?

Önce "uygun tarzda" bir selam verilecek... Selamsız sabahsız dalmak yok...

"Merhaba, iyi günler, selamünaleyküm, günaydın, vb." diyor CHP'nin bilgi notu...

"Ve benzerleri" nasıl oluyor acaba?

Adamına göre... "Roj baş" da diyebilirsin. HDP ile ittifak yapmıştın ya.

Eve ayakkabıyla ya da galoşla girmeyeceksin.

Eşek değillerse bir terlik verirler. Dikkat et, çorabın kokmasın.

Herhangi bir kişi ya da parti aleyhinde konuşulmayacak. Erdoğan'a hakaret etmek yasak. Ama bu zaten yasak.

Ev sahibi konuyu açmadan da siyasi konulara girilmeyecek.

Yani iki saat boşu boşuna hava durumunu, çocuğun okulunu, komşunun çarşaf silkelemesini, menemene soğan koyup koymadıklarını tartışabilirsin.

Paşa paşa da gidersin.

"Konuşmanın düzeyine uygun bir dil" seçilecek. Bana gelirseniz Fransızca konuşurum, kalakalırsınız.

Argo kullanılmayacak.

Hele iki elinizle "geçirdik" hareketi sakın yapmayın, sayın genel başkanınız gibi...

El sıkışırken canlı, alçakgönüllü, kavrayıcı olunacak!

Gülümsenecek.

Şimdi bizim takım çavuşu Kastamonulu Rıfat Çavuş olsaydı "sert ve fakat mütebessimli" derdi...

Muhatabının gözlerinin içine bakılacak.

"Siz ne halt etmeye bölücülerle saf tutuyorsunuz?" derse yere bakılmayacak yani. Başarabilirseniz.

Seçmenin söz, duygu ve sorunları "gerçekten" anlaşılmaya çalışılacak.

İşte en zor kısmı bu...

Keşke bunu yetmiş yıl önce akıl etseydiniz...

Evden ayrılırken seçmene "içtenlikle" teşekkür edilecek.

Yapmacık yok. "Ulan öküz Anadolulu" diye hakaret de yok.

Ama "tartışmadan kaçınılacak"mış...

Ateş almaya mı gidiyorsunuz hemşerim?

***

Önemli bir şeyi unutmuşlar, biz ekleyelim:

Lokum götürülecek!

Eli boş gidilir mi?

Üzülmeyin, masraflar için genel başkanınız bir fon oluşturur, mebus maaşlarından keser. (...)"