Engin Ardıç'tan Aleyna Tilki ve Hadise çıkışı! 'Sonra gidip ya karılarını öldürecekler...'

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"Övünün varoşlar" başlıklı bir yazı kaleme alan Sabah yazarı Engin Ardıç, magazin haberi yapan sözde gazetecilere ateş püskürdü.

"Türk basını bir yandan sosyal medyaya, öbür yandan varoşlara bütünüyle teslim oldu. Sonu gelmiştir." diyen Ardıç, "Serenay Sarıkaya ve Şeyma Subaşı konularını tüketen varoş çocuklarının yeni gözdeleri şarkıcı Hadise. Ara sıra Aleyna Tilki'nin orasını burasını gündeme getiriyorlar fakat Hadise başı çekiyor. (Bendeniz en çok "yıllar ona acımadı" çemişliğini severim.)" ifadelerini kullandı.

Toplumla ilgisi olmayan konuların haber diye dayatıldığına ve bu dayatmanın topluma verdiği zarara dikkat çeken Engin Ardıç, şu ifadeleri kullandı:

Hadise'nin "bir şey yapması" gerekmiyor, onlar buluyorlar. Kocasından ayrılmış, bilmem kaç milyona villa almış, kocasının ona verdiği yüzük gerçek miymiş sahte miymiş... Kaç milyonmuş... Bir muhabirden de Hadise'nin herhangi bir şarkısıyla ilgili tek satır okumadık.

Bu Hadise kızımızın bir ablası varmış, İmamoğlu'nun da bir Meral ablası olduğu gibi: Adı Hülya Açıkgöz.

Hadise bir zamanlar ablasını "haksız kazanç sağlamakla" suçlamış ve mahkemelik olmuş. Ablası hakkında "icra takibi" başlamış... Çünkü Hülya Hanım, ödeme süresi geçen kredi kartı borcunu ihtarnameye rağmen gene ödememiş. Banka 34 bin 135 lira istiyor (küsuratını da yazacaksın ki işe ciddiyet katılsın.)

Okudukça öğreniyoruz, yahu bütün bunlar meğerse iki yıl önce olmuş! Mahkeme, Hülya Hanım'ın kredi kartının iptaline karar vermiş. 34 bin liranın 14 bin lirasını silmiş, geri kalan 20 bin 171 lira 15 kuruş için icra takibinin devamına hükmetmiş. Bakın o 15 kuruş çok önemli işte...

Hadi olsun da, bu hadisenin Hadise'yle ne ilgisi olduğunu anlayamadık. Herhangi bir bankayla herhangi bir vatandaş arasındaki son derece "banal" bir mesele. Harcadığın mürekkebe yazık. Ama Hadise'nin ablası ya... Amaç, abla bahanesiyle Hadise'nin bacağı açık bir resmini koymak. Böylece varoş abazanları da sevinecekler. Sonra gidip ya karılarını öldürecekler, ya trafikte yol vermeyen sürücüyü dövecekler...