Engin Altan Düzyatan'ın yeni işi belli oldu! Diriliş Ertuğrul dizisinde Ertuğrul Bey karakterini oynayan ve gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Engin Altan Düzyatan, bu sezon diziye veda edecek.

Diriliş Ertuğrul dizisinde Ertuğrul Bey karakterini oynayan Engin Altan Düzyatan, bu sezon diziye veda edecek. Düzyatan Diriliş Ertuğrul'dan ayrıldıktan sonra başka bir mesleğe yöneleceğinin sinyalini versi. Yakışıklı oyuncu "Yapımcı olmayı düşünüyor musunuz?" sorusuna "Bakalım kısmet çalışıyoruz ama şu an çok şekillenmiş bir şey yok" cevabını verdi.

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