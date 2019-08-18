Engin Altan Düzyatan'ın son hali şaşırttı
TRT'nin reyting rekortmeni dizisi Diriliş Ertuğrul'da başarılı bir şekilde rol alan Engin Altan Düzyatan, dizinin ekranlara veda etmesinin ardından 5 yıllık sakalını kesti.18 Ağustos 2019 Pazar 18:24
Engin Altan Düzyatan 2014'ten bu yana başrolünü oynadığı TRT 1'deki 'Diriliş Ertuğrul'a 1.5 ay önce veda etti. 5 yıllık sakallarını da geçtiğimiz günlerde kestirdi.
'Kurşun' adlı dizide 'Orhan' adlı bir savcıyı oynayacak olan Engin Altan Düzyatan'ın yeni yapımdan bölüm başına 200 bin TL alacağı konuşuluyor.
Engin Altan Düzyatan 'Diriliş Ertuğrul'dan bölüm başına 160 bin TL kazanıyordu.
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