Engin Altan Düzyatan'ın baldızı Aslışah Alkoçlar'a sapık şoku! 'Benim olmazsan seni kaçırırım'

Engin Altan Düzyatan'ın baldızı, Aslışah Alkoçlar'ın başı dertte. Aslışah Alkoçlar'ın Ulus'taki spor merkezinde ilginç bir olay yaşandı. İş yerine giden bir şahıs "Ender Alkoçlar'la randevum var" diyerek beklemeye başladı. Günaydın'da yer alan habere göre; bu sırada gelen başka bir şahıs, "Ben taksi şoförüyüm. Şurada oturan adamı ben getirdim. Dakikalarca Aslışah Hanım'la ilgili telefonda arama yaptı. Dengesiz biri, dikkatli olun!" dedi.

Hemen polisi aradılar

Taksiciyi gören şahıs, bir anda ayağa fırlayıp "Aslışah buraya gelecek. Benim olmazsan seni kaçırırım" diye tehditler savurmaya başladı.



O sırada derste olan Alkoçlar, korku içinde babası Ender Alkoçlar'ı arayıp durumu anlattı.Bu arada olay yerine çağrılan polis, Yavuz Ş. adlı şahsı yakaladı. Şahsın, bir süredir Alkoçlar'ı takip ettiği belirlendi. Aslışah, korunma talep etti.