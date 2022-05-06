Engin Altan Düzyatan'dan acı haber

Barbaroslar Akdeniz’in Kılıcı’nda ‘Oruç Reis’i oynayan Engin Altan Düzyatan’ın başına geçen hafta görünmez bir kaza geldi. Halil Kalmuk/ POSTA

Sette at üstündeyken arkasından gelen ve hemen dibinden hızla geçen bir başka atlının kurbanı oldu!

Şiddetli çarpma sonucu bacağının yan bağları koptu. Üst kaval kemiği de kırıldı.

Engin Altan Düzyatan sakatlanmasına rağmen hayalinin peşine düştü. Yapımcılığını üstleneceği bir sinema filmi için Nepal’e gitti.

Katmandu, Himalaya, Thamel ve Pokhara’da çekim yeri bakıyor.

Büyük bir ilgiyle karşılanan Engin Altan Düzyatan’a 5. Cumhurbaşkanı Fahri Korutürk’ün torunu Mehmet Korutürk, prodüktör Emre Oskay ve yönetmen Hakan Kırvavaç (Ketche) da eşlik ediyor.