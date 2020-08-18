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Aktüel Engin Altan Düzyatan, Pakistanlı üç çocuğun hayalini gerçekleştirdi
Aktüel

Engin Altan Düzyatan, Pakistanlı üç çocuğun hayalini gerçekleştirdi

Yeniakit Publisher
2020-08-18 18:52:37 -
Engin Altan Düzyatan, Pakistanlı üç çocuğun hayalini gerçekleştirdi

İSTANBUL (AA) - Oyuncu Engin Altan Düzyatan, zorlu hastalıklarla mücadele eden ve "Diriliş Ertuğrul" dizisi hayranı 3 Pakistanlı çocuk ile sosyal medya platformu aracılığıyla buluştu.

Make a Wish Pakistan ve Bir Dilek Tut Derneği Türkiye iş birliğinde gerçekleşen etkinlik, Facebook üzerinden yayınlandı.

Orak hücreli anemi ve Akdeniz anemisi hastalıklarıyla mücadele eden 14 yaşındaki Fizza Khuda Baksh, 17 yaşındaki Sohail Umer ve 15 yaşındaki Sidra Khan'ın dönem kıyafetleriyle katıldığı programda duygularını aktaran Düzyatan, "Bu sevgi nedeniyle çok mutluyum. Size ilham verdiğimizi görüyorum. Çok zor bir roldü fakat inanılmazdı. Sevginiz için çok mutluyum. Çok teşekkür ederim. Bu çocukları bir araya getirdiğiniz için de çok teşekkür ederim. Umarım bir gün görüşürüz." diye konuştu.

Yaklaşık yarım saat yayında kalan Düzyatan, Pakistanlı çocuklarla buluşmanın kendisi için inanılmaz olduğunu dile getirerek, Make a Wish'e ve yayını izleyenlere teşekkür etti.

Etkinlikte, Engin Altan Düzyatan'a verilmek üzere üzerinde "la ilahe illallah" yazılı kılıç Türkiye'nin Karaçi Başkonsolosu Tolga Uçak'a teslim edildi.

Pakistanlı sanatçılar Humayoun Saeed ve Zeba Bakhtiar'ın da katıldığı yayın, 2 saatte 42 binin üzerinde izleyici tarafından seyredildi.

Ramazan ayında Pakistan’da yayınlanmaya başlayan Diriliş Ertuğrul dizisi yoğun bir ilgiyle karşılanırken, başrol oyuncuları da Pakistan'da büyük bir hayran kitlesine ulaştı.

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