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Engin Altan Düzyatan Diriliş Ertuğrul'dan ayrılacak mı?

Diriliş Ertuğrul dizisi izleyicileri yeni sezonu iple çekmeye başladı. TRT 1’in reyting rekortmeni olan ve tarihte Osmanlı Devleti’nin kurucusu Osman Gazi’nin babası Ertuğrul Gazi’nin hayatını konu alan Diriliş Ertuğrul yeni sezona bomba gibi girmesi beklenirken, Ertuğrul Gazi'yi canlandıran Engin Altandüzyatan'ın diziden ayrılacağı öğrenildi. Diriliş Ertuğrul'da Ertuğrul'un ölümüyle birlikte Osman Gazi'nin devrinin başlayacağı konuşuluyor.

03 Eylül 2018 Pazartesi 11:01
Engin Altan Düzyatan Diriliş Ertuğrul'dan ayrılacak mı?

Diriliş Ertuğrul dizisi izleyicileri yeni sezonu iple çekmeye başladı. TRT 1’in reyting rekortmeni olan ve tarihte Osmanlı Devleti’nin kurucusu Osman Gazi’nin babası Ertuğrul Gazi’nin hayatını konu alan Diriliş Ertuğrul yeni sezona bomba gibi girmesi beklenirken, Ertuğrul Gazi'yi canlandıran Engin Altandüzyatan'ın diziden ayrılacağı öğrenildi. Diriliş Ertuğrul'da Ertuğrul'un ölümüyle birlikte Osman Gazi'nin devrinin başlayacağı konuşuluyor.

Diriliş Ertuğrul dizisi TRT 1’de yayınlanmaya başladığı andan itibaren hem özetiyle hem de normal yayınıyla çarşamba akşamlarının bir numaralı izlenen dizisi oldu. Milyonlarca seyirciyi ekrana kilitleyen Diriliş Ertuğrul dizisinin yeni sezona ne zaman başlayacağı merak konusu. Diriliş Ertuğrul 7 Haziran’’da 121. Bölümle sezon finali yapmıştı. Ertuğrul, Noyan’ın Kayı Obası’nın içine soktuğu casus kardeşi Almıla’nın hain olduğunu öğrenmiş ve Almıla hainliğin karşılığını canı ile ödemişti. Ertuğrul, Moğul casuslarını temizledikten Kayı Obasındakilerle cihan devleti Osmanlı’nın kuruluşuna ev sahipliği yapan Söğüt’e göç için yola çıkmıştı. Peki Diriliş Ertuğrul dizisinde yeni sezonda neler yaşanacak? Diriliş Ertuğrul yeni sezonda hangi isimlerle yola devam edecek? Ertuğrul Gazi'yi canlandıran Engin Altan Düzyatan diziden ayrılacak mı? Diriliş Ertuğrul'da Ertuğrul Bey ölecek mi?

ERTUĞRUL GAZİ (ENGİN ALTAN DÜZYATAN) ÖLÜYOR MU?

Diriliş Ertuğrul yeni sezona başlamak için dizi çekimlerine başlandı. Diriliş Ertuğrul dizisinin eylül sonu ya da ekimin başlarında yeni sezona merhaba demesi bekleniyor. Diriliş Ertuğurul yeni sezonda yeni bir formatla girmeye hazırlanıyor. Engin Altan Düzyatan'ın başarıyla canlandırdığı Ertuğrul Bey ölüyor. Ertuğrul Bey'in ölmesiyle birlikte yerine Osmanlı Devleti'nin kurucusu ve ilk padişah  Osman Gazi 'ye bırakacak. Diriliş Ertuğur'da Ertuğrul Bey'in ölmesiyle birlikte Osman Gazi'nin dönemi başlamış olacak. Osman Gazi'yi de ünlü oyuncu Burak Özçivit temsil edecek.

Haber Tarihi: 03 Eylül 2018 Pazartesi 11:01
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