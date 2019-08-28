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Engelsiz hastane

Tüm fiziki şartları engelliler için “erişilebilir” olan Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne, Kent Konseyi Engelli Meclisi tarafından “Engelsiz Hastane” plaketi verildi.

28 Ağustos 2019 Çarşamba 11:36
Engelsiz hastane

Tüm fiziki şartları engelliler için “erişilebilir” olan Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne, Kent Konseyi Engelli Meclisi tarafından “Engelsiz Hastane” plaketi verildi.


Törene, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Emrah Ceviz, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Doç. Dr. Koray Daş, Rönesans İşletme Hizmetleri İşletme Müdürü Mehmet Karakuş, Kent Konseyi Engelli Meclisi Başkanı Ali Duran Karakaya ve hastane çalışanları katıldı.


Başhekim Doç. Dr. Koray Daş, konuşmasında, “İnsanlar bir hastanede engellerle karşılaşıyorsa orada adaletten söz etmek mümkün değildir. Biz bugün burada engelsiz bir mekan olarak tanımlanmanın gururunu hep birlikte yaşıyoruz. Hepimiz engelli adayıyız ve biz de belki yarın engelsiz mekanlara ihtiyaç duyacağız. Emeği geçen herkese teşekkür ederim” dedi.


Kent Konseyi Engelli Meclisi Başkanı Ali Duran Karakaya ise “Engelsiz Hastane” plaketi alan ilk şehir hastanesinin Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi olmasının bir Adanalı olarak kendisini mutlu ettiğini belirterek, “Bu sürece katkı sunan herkesi kutluyorum. Dünyada en değerli şey insandır, insana verilen değerdir, her insan bir dünyadır” diye konuştu.


Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Emrah Ceviz de sağlığın; din, dil, ırk ayırt etmeden herkesin ulaşması gereken bir hak olduğunu vurgulayarak, “Engelsiz hastane olmak kolay ama sürdürebilmek zordur. Hepinizin bu güzelliği sürdürme konusunda gereken gayreti göstereceğini biliyor ve teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verdi.


Konuşmaların ardından Kent Konseyi Engelli Meclisi Başkanı Ali Duran Karakaya, “Engelsiz Hastane” plaketini, Başhekim Doç. Dr. Koray Daş ve İşletme Müdürü Mehmet Karakuş’a takdim etti.


5 hastaneden oluşan, 1.550 yatak kapasiteli Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi; deneyimli sağlık ekibi, teşhis ve tedavideki ileri teknoloji cihazları, hasta ve hasta yakınlarının tüm ihtiyaçları düşünülerek tasarlanmış mimarisi ve uluslararası standartlardaki sağlık hizmetinin yanı sıra, binaları, açık alanları, toplu taşıma alanları ve bilgi iletişim sistemlerinde engelliler için “erişilebilir” olan tasarım ve düzenlemeleri bünyesinde barındırıyor.

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Haber Tarihi: 28 Ağustos 2019 Çarşamba 11:36
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