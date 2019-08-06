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Engellilerin de iş koçu olacak

İŞKUR’un sağladığı İş ve Meslek Danışmanlığı hizmeti kapsamında engellilere yönelik 2018’de başlatılan ‘Engelli İş Koçluğu’ modelinin, 2020’nin sonuna kadar 81 ilde yaygınlaştırılması hedefleniyor.

06 Ağustos 2019 Salı 11:01
Engellilerin de iş koçu olacak

İŞKUR’un sağladığı İş ve Meslek Danışmanlığı hizmeti kapsamında engellilere yönelik 2018’de başlatılan ‘Engelli İş Koçluğu’ modelinin, 2020’nin sonuna kadar 81 ilde yaygınlaştırılması hedefleniyor. Türkiye’deki engelli vatandaşlara daha bütüncül ve nitelikli bir hizmet sunumu gerçekleştirmeyi hedefleyen Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da bu yeni model ile birlikte engellilerin ihtiyaç ve beklentilerini daha iyi tespit ederek, işgücü piyasasına geçişlerine destek olup istihdamda kalmaları için izleme mekanizmaları oluşturacak. Bu mekanizma ile engelliler hem işe girmeden önce hem de işe girdikten sonra düzenli şekilde takip edilecek.

Bireysel profilleme

Bir anlamda Engelli İş Koçluğu uygulaması ile İŞKUR, engellilerin kayıt altına alınmasından sonra bireysel profilleme çalışması yapacak. Daha sonra kurum, istihdam imkanlarının araştırılmasıyla iş arama sürecinde engellilere destek olacak. Akabinde işverenlerle iletişime geçerek süreç hakkında bilgi verip görüşmeler gerçekleştirecek ve son olarak engelliler; engelli bireylerin aileleri, iş arkadaşları ve yöneticilerinin bilgilendirilmesi suretiyle iş yerinde ve iş dışında destek sağlanacak. Böylece engelli vatandaşların ihtiyaç ve beklentilerine uygun olarak iş ve meslek danışmanlarınca kendilerine yol haritası belirlenecek.

Yatırım programı kapsamına alındı

Engelli İş Koçluğu modeli; engellilerin istihdama geçişinde, istihdamdayken işe uyumlarının sağlanmasında ve dolayısıyla engellilerin istihdamının sürdürülebilir olmasında etkin olarak kullanılıyor. Söz konusu model ABD, İngiltere, Avustralya, İrlanda, Hollanda gibi gelişmiş ülkelerde uygulanıyor. Modelinin altyapısı için Türkiye’de de sekiz pilot il (Antalya, Aydın, Bursa, Denizli, Eskişehir, İzmir, Malatya, Tekirdağ) üzerinden eğitim, yöntem ve uygulama kapsamında 81 ilde yaygınlaştırma çalışmaları yürütülecek.

Bu kapsamda ‘Engelli Bireylerin İstihdama ve Sosyal Yaşama Katılımının Artırılması Yatırım Projesi’ kabul edilerek, 2018-2020 Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Yatırım Programı kapsamına alındı. Projenin odak noktası ise engelli istihdamının sürekliliğinin sağlanması.

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Haber Tarihi: 06 Ağustos 2019 Salı 11:01
  1. Tekirdağ
  2. Malatya
  3. İzmir
  4. Eskişehir
  5. Denizli
  6. Bursa
  7. Aydın
  8. Antalya
  9. İŞKUR
  10. İş ve Meslek Danışmanlığı
  11. Engelli İş Koçluğu
  12. Aile
  13. Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı

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